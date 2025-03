Mindestens vier Tote bei Unfall in Kohlebergwerk in Spanien

Bei einem Unfall in einem Kohlebergwerk in Spanien sind am Montag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. In der Mine in Degaña in der nordwestlichen Region Asturien wurde noch nach zwei Vermissten gesucht, wie die Behörden mitteilten.

Drei Schwerverletzte wurden demnach ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei von ihnen erlitten Verbrennungen, der dritte eine Kopfverletzung.

Der örtliche Rettungsdienst wurden nach eigenen Angaben zunächst über einen „Vorfall“ in dem Bergwerk informiert. Später sei ihm dann mitgeteilt worden, dass es „ein Problem mit einer Maschine gegeben habe“.

Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine „schnelle Genesung“. Er dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz. (afp/red)