Nächster NATO-Gipfel findet Anfang Juli 2026 in der Türkei statt

Zwei Monate nach dem letzten NATO-Gipfel im niederländischen Den Haag hat das Militärbündnis Zeit und Ort des nächsten Treffens der Staats- und Regierungschefs bekannt gegeben.

Der nächste NATO-Gipfel werde am 7. und 8. Juli 2026 auf dem Gelände des Präsidentenpalast-Komplexes in Ankara stattfinden, erklärte die NATO am Mittwoch auf ihrer Website. NATO-Generalsekretär Mark Rutte dankte der Türkei für die „Ausrichtung dieses wichtigen Treffens“.

Bereits in der Abschlusserklärung des Gipfels in Den Haag war angekündigt worden, dass das nächste Treffen in der Türkei stattfinden werde. Ort und Zeitpunkt wurden allerdings erst jetzt öffentlich gemacht.

Der Komplex in Ankara umfasst unter anderem mit dem Präsidentenpalast den Amtssitz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sowie eine gewaltige Moschee und die Nationalbibliothek. Erdoğans Palast wurde in der Vergangenheit wegen der hohen Kosten vielfach kritisiert. Das Gebäude hat 1.150 Räume.

Die Türkei war bereits 2004 Gastgeber eines NATO-Gipfels, damals in Istanbul. Bei den Treffen verständigen sich die Staats- und Regierungschefs der Militärallianz über wichtige Entscheidungen. In Den Haag verpflichteten sich die Mitgliedstaaten etwa dazu, künftig 3,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung und 1,5 Prozent ihres BIP für verteidigungsrelevante Ausgaben aufzuwenden. (afp/red)