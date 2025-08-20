Logo Epoch Times

vor 30 Minuten

Prozess um Führerscheinbetrug: 26-Jähriger gesteht Fälschung in 112 Fällen

vor 2 Stunden

Haseloff ist gegen Steuererhöhungen und für ein „Update von Hartz IV“

vor 2 Stunden

Anklage: Junger IS-Anhänger soll Anschlag in Deutschland geplant haben

vor 2 Stunden

Studie: Die deutsche Wirtschaft ist abhängig vom Seehandel im Roten Meer

vor 3 Stunden

Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen

vor 5 Stunden

Brief an Macron: Netanjahu beklagt Antisemitismus in Frankreich – Scharfe Replik aus Paris

vor 5 Stunden

Anklage gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage

vor 6 Stunden

„Unnütze Arztbesuche“ – Arbeitgeber-Spitzenverband fordert neue Gebühr beim Arzt

vor 6 Stunden

Eltern in die Irre geführt – dm darf Obst-Quetschie nicht als „Immun-Smoothie für Kinder“ bewerben

vor 7 Stunden

Jeder Vierte will mehr Tempo bei Infrastrukturausbau

Logo Epoch Times
Ankara

Nächster NATO-Gipfel findet Anfang Juli 2026 in der Türkei statt

Die NATO hat Ankara, die Hauptstadt der Türkei, als Austragungsort für den nächsten Gipfel am 7. und 8. Juli 2026 bekanntgegeben.

top-article-image

NATO-Staatsoberhäupter posieren mit König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande für ein Familienfoto, während sie am NATO-Gipfel 2025 am 24. Juni 2025 in Den Haag, Niederlande, teilnehmen.

Foto: Haiyun Jiang-Pool/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Zwei Monate nach dem letzten NATO-Gipfel im niederländischen Den Haag hat das Militärbündnis Zeit und Ort des nächsten Treffens der Staats- und Regierungschefs bekannt gegeben.
Der nächste NATO-Gipfel werde am 7. und 8. Juli 2026 auf dem Gelände des Präsidentenpalast-Komplexes in Ankara stattfinden, erklärte die NATO am Mittwoch auf ihrer Website. NATO-Generalsekretär Mark Rutte dankte der Türkei für die „Ausrichtung dieses wichtigen Treffens“.
Bereits in der Abschlusserklärung des Gipfels in Den Haag war angekündigt worden, dass das nächste Treffen in der Türkei stattfinden werde. Ort und Zeitpunkt wurden allerdings erst jetzt öffentlich gemacht.
Mehr dazu
Der Komplex in Ankara umfasst unter anderem mit dem Präsidentenpalast den Amtssitz des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sowie eine gewaltige Moschee und die Nationalbibliothek. Erdoğans Palast wurde in der Vergangenheit wegen der hohen Kosten vielfach kritisiert. Das Gebäude hat 1.150 Räume.
Die Türkei war bereits 2004 Gastgeber eines NATO-Gipfels, damals in Istanbul. Bei den Treffen verständigen sich die Staats- und Regierungschefs der Militärallianz über wichtige Entscheidungen. In Den Haag verpflichteten sich die Mitgliedstaaten etwa dazu, künftig 3,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung und 1,5 Prozent ihres BIP für verteidigungsrelevante Ausgaben aufzuwenden. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.