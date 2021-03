Neuer Lockdown in Frankreich – 21 Millionen Menschen betroffen

Nachdem Großbritannien und Italien neulich wieder Lockdown-Maßnahmen unternommen haben, folgt nun auch Frankreich diesem Beispiel. Ab diesem Wochenende werden 21 Millionen Menschen von den Einschränkungen betroffen sein.

Der französische Premierminister sagte, dass sein Land von der dritten Welle der COVID-19 Infektionen heimgesucht wird. Am Donnerstag kündigte er neue Lockdown-Maßnahmen für 16 Regionen in ganz Frankreich an, darunter auch Paris. Alle Geschäfte außer denen, die lebenswichtige Produkte verkaufen, sollen einen Monat lang geschlossen bleiben. Und das Reisen von einer Region in eine andere wird verboten.

„Die Infektionen durch das Virus beschleunigen sich seit 15 Tagen. Der Druck auf die Krankenhäuser nimmt seit einer Woche zu. Es ist Zeit Konsequenzen zu ziehen.“ – Jean-Pierre Castex, Französischer Premierminister

Der Premierminister sagt, ein Grund für den Anstieg der Infektionszahl sei die britische Variante. Er behauptet, dass sie mehr Menschen anstecke und gefährlicher sei.

Er sagte, Großbritannien und Italien stünden vor ähnlichen Situationen. Daher beschloss er, ihrem Beispiel zu folgen und neue Lockdown-Maßnahmen zu ergreifen.

Die erneut verhängte Abriegelung wirkt wie ein neuer Schlag für bestimmte Menschen wie kleine Ladenbesitzer oder Studenten. Sie wurden schon gezwungen, Monate lang zu Hause zu bleiben. Ein Jahr nach dem ersten Lockdown bleibt es nun abzuwarten, ob die neue Lockdown-Maßnahme von der Öffentlichkeit akzeptiert und befolgt wird.

