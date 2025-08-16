Neuer Testflug der SpaceX-Riesenrakete am kommenden Wochenende geplant

Nach mehreren missglückten Starts wird die Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX in Kürze einen neuen Testflug unternehmen.

Der zehnte Testflug der Rakete soll am 24. August vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof Starbase in Texas starten, wie das Unternehmen des Tech-Milliardärs Elon Musk am Freitag (Ortszeit) auf seiner Internetseite bekanntgab.

Bei zwei Startversuchen in diesem Jahr explodierte kurz nach dem Abheben die obere Stufe der Rakete – also der Teil, der als Raumschiff dient und die Besatzung und die Fracht transportieren soll.

Bei einem Testflug im Mai schaffte es die Rakete ins All, explodierte dann jedoch über dem Indischen Ozean, nachdem sie aufgrund eines Treibstofflecks die Kontrolle verloren hatte.

Das 123 Meter hohe Starship ist die bisher größte und leistungsstärkste Weltraumrakete überhaupt. Mit ihr verfolgt SpaceX das Ziel, eine vollständig wiederverwendbare und damit kostengünstige Rakete zu bauen. Nach den Plänen Musks soll sie bald wieder Menschen auf den Mond bringen – und möglicherweise auf den Mars.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte in dieser Woche die Vorschriften für die private Raumfahrtindustrie gelockert und etwa Umweltauflagen abgeschafft, um die Zahl der Raketenstarts künftig deutlich zu erhöhen. (afp/red)