Rubio: Israelischer Angriff in Katar wird Beziehung zu Israel nicht verändern

Die israelischen Luftangriffe auf Hamas-Anführer in Katar haben nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio keine Auswirkungen auf das enge Verhältnis zu Israel.

„Das wird die Art unserer Beziehung zu den Israelis nicht ändern, aber wir müssen darüber sprechen – vor allem darüber, welche Auswirkungen dies hat“, sagte Rubio am Samstag vor seinem Abflug nach Israel mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.

„Natürlich waren wir darüber nicht glücklich, der Präsident war darüber nicht glücklich“, fügte Rubio an und bekräftigte damit die zuvor von US-Präsident Donald Trump geäußerte Kritik.

Trump hatte gesagt, er sei „äußerst betrübt über den Ort des Angriffs“ und bezeichnete Katar als „starken Verbündeten und Freund der Vereinigten Staaten“.

Was soll besprochen werden?

Das US-Außenministerium kündigte an, der Minister werde mit israelischen Regierungsvertretern auch über das gemeinsame Engagement sprechen, „israelfeindliche Aktionen zu bekämpfen, einschließlich der einseitigen Anerkennung eines palästinensischen Staates, der den Hamas-Terrorismus belohnt“, teilte der Ministeriumssprecher Tommy Pigott mit. Die israelischen Angriffe in Katar wurden in der Erklärung nicht erwähnt.

Rubio wolle bei seinem Besuch „die Verpflichtung der USA für die Sicherheit Israels“ bekräftigen und „operative Ziele und Vorgaben“ besprechen, erklärte das Ministerium in Washington.

Rubio und US-Präsident Donald Trump kamen am Freitag mit Katars Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani zusammen. Deutschland, Frankreich und Großbritannien verurteilten unterdessen die Angriffe Israels in Katar.

Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik. (afp/red)