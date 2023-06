Sechs Kleinkinder bei Messerangriff in Frankreich verletzt

Screenshot aus einem Video. Es zeigt einen mit einem Messer bewaffneten Mann, der davonläuft, nachdem er eine Gruppe von Vorschulkindern, die an einem See in der französischen Alpenstadt Annecy spielen, angegriffen und verletzt hat. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Syrer Anfang 30, der im April in Schweden als Flüchtling anerkannt wurde, so eine Polizeiquelle gegenüber AFP. Foto: -/AFPTV/AFP via Getty Images