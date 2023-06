Senatorin: US-Regierung gibt Milliarden Dollar für Tier-Experimente in China und Russland und Laborforschung in Wuhan aus

US-Senatorin Joni Ernst während einer Pressekonferenz im US-Kapitolgebäude am 2. Mai 2023 in Washington, D.C. Foto: Anna Moneymaker/Getty Images

Heimliche Mittelvergabe an Wuhan-Labor

Die republikanische Senatorin Joni Ernst hat die Ausgaben der US-Regierung untersucht und dubiose Zuschüsse an Organisationen gegnerischer Länder entdeckt. Das soll künftig per Gesetz unterbunden werden.

Hunderte Millionen US-Steuergelder sind in den vergangenen Jahren an China und Russland geflossen – ohne von der Bundesregierung ordnungsgemäß nachverfolgt zu werden. Darunter befindet sich nach Angaben von US-Senatorin Joni Ernst auch ein Zuschuss, der es einem staatlich geführten Labor in Russland ermöglichte, Katzen auf Laufbändern zu testen.

Ernst un…