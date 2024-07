Trump überlebt Attentatsversuch – Augenzeuge fragt: „Warum stand nicht auf jedem Dach ein Scharfschütze?“

Ein Angreifer hat am 13. Juli bei einer Kundgebung in Pennsylvania mehrere Schüsse auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgegeben. Einer der Schüsse verletzte seine rechte Ohrmuschel. Weitere Schüsse töteten einen Mann auf der Tribüne und verletzten zwei weitere Teilnehmer schwer.

Der ehemalige Präsident wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und ist wieder wohlauf. Sein Flugzeug verließ Pennsylvania wenige Minuten vor Mitternacht Ortszeit, wie eine Website zur Flugverfolgung berichtete. Ein Video, das später von seinem Pressestab veröffentlicht wurde, zeigt den ehemaligen Präsidenten, wie er die Treppe eines Flughafens in New Jersey hinuntergeht.

Agenten des Secret Service töteten den Angreifer wenige Sekunden, nachdem dieser von einem nahe gelegenen Dach mehrere Schüsse abgefeuert hatte. Das FBI identifizierte den Verdächtigen inzwischen als Thomas Matthew Crooks, 20, aus Bethel Park, Pennsylvania – etwa eine Autostunde von der Kleinstadt Butler entfernt, wo die Kundgebung stattfand.

Reaktionen aus dem In- und Ausland

Das Attentat, das erste dieser Art auf einen US-Präsidenten oder -Präsidentschaftskandidaten seit 1981, ereignete sich wenige Tage vor dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee, auf dem die Republikaner Trump offiziell als Präsidentschaftskandidaten nominieren wollen.

Es war auch das letzte Ereignis in einer beispiellos polarisierten Wahlkampfsaison, die vier Anklagen und eine Verurteilung des ehemaligen Präsidenten, die Verurteilung des Sohnes des amtierenden Präsidenten, Hunter Biden, und vor Kurzem die Kampagne einiger Mitglieder der Demokratischen Partei, Präsident Joe Biden als demokratischen Präsidentschaftskandidaten zu ersetzen, beinhaltete.

Kurz nachdem das Chaos in Butler ausgebrochen war, überschlugen sich die Kommentare und Genesungswünsche von Freunden und Gegnern im In- und Ausland.

Die ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama zeigten sich erleichtert, dass Trump wohlauf ist und verurteilten den Anschlag. Biden gab eine schriftliche Erklärung ab und wandte sich von Delaware aus an die Nation. Später sprach der Präsident mit seinem Vorgänger, wie das Weiße Haus mitteilte.

„Es gibt keinen Platz für diese Art von Gewalt in Amerika. Sie ist krank, sie ist krank“, sagte Biden im Krisenzentrum in Rehoboth, Delaware. „Das ist einer der Gründe, warum wir dieses Land einen müssen“, sagte er. „Wir können das nicht zulassen. Wir können nicht so sein. Wir können das nicht gutheißen.“

Auch die Staats- und Regierungschefs Kanadas, Großbritanniens, Indiens, Israels und vieler anderer Länder schickten unterstützende Botschaften.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, er sei „angewidert“ von der Schießerei. „Man kann es nicht oft genug sagen – politische Gewalt ist niemals akzeptabel“, schrieb er. „Meine Gedanken sind bei Ex-Präsident Trump, den Teilnehmern der Veranstaltung und allen Amerikanern.“

Ecuadors Präsident, Daniel Noboa, schrieb: „Was heute in den Vereinigten Staaten geschehen ist, ist inakzeptabel. […] Dies ist ein kritisches Beispiel für das, was wir jeden Tag erleben müssen.“

Sicherheitsvorkehrungen infrage gestellt

Anhänger des ehemaligen Präsidenten und Republikaner im Kongress begannen, die Sicherheitsvorkehrungen für die Veranstaltung infrage zu stellen, als immer mehr Informationen über den Aufenthaltsort des Attentäters bekannt wurden. Der Schütze war in der Lage, auf ein Dach zu klettern, in Sichtweite mehrerer Augenzeugen – die zudem aussagten, die Sicherheitskräfte wenige Minuten vor den Schüssen alarmiert zu haben.

Greg Smith war einer von mehreren Teilnehmern, die die Kundgebung von außerhalb des Butler-Farm-Show-Geländes verfolgten. Von dort aus, so Smith, habe er gesehen, wie der Angreifer auf das Dach geklettert sei.

„Ich hatte einen direkten Blick auf die Rückseite des Daches und sah einen Mann mit einem Gewehr, der wie ein Bär auf das Dach kroch“, sagte Smith der Epoch Times. Er und seine Begleiter sahen Secret-Service-Agenten und versuchten, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

„Wir konnten sehen, wie sie uns ansahen. Ich stand dort für ein oder zwei Minuten und zeigte auf den Mann auf dem Dach“, sagte Smith.

„Und die Polizei rannte herum, unten und um das Gebäude herum. Und wir sagten: ‚Hey, Mann, da war ein Typ mit einem Gewehr auf dem Dach. Und die Polizei rannte einfach herum, [ich] weiß nicht, was sie taten. Das Nächste, was ich weiß, ist, dass der Typ auf das Dach geklettert ist und ungefähr vier Schüsse abgefeuert hat. Ich weiß nicht genau, wie viele Schüsse es waren. Das haben wir gesehen.“

FBI: Security Service bemerkte Attentäter nicht – bis er feuerte

Kevin Rojek, der Leiter des FBI-Büros in Pittsburgh, erklärte gegenüber Reportern, dass das Sicherheitspersonal den Mann auf dem Dach nach bisherigen Erkenntnissen erst bemerkt habe, als er seine Waffe abfeuerte.

Es sei „überraschend“, dass der Angreifer so viele Schüsse abfeuern konnte, sagte Rojek.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, versprach eine umfassende Untersuchung durch den Kongress. Der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses, James Comer, forderte die Direktorin des Secret Service, Kimberly Cheatle, zu einer Anhörung auf. Senator Josh Hawley forderte den Heimatschutzausschuss des Senats auf, eine eigene Untersuchung einzuleiten.

Der United States Secret Service ist die US-Behörde, die für den Schutz amtierender und ehemaliger Präsidenten zuständig ist.

FBI leitet die Ermittlungen

Auf einer Pressekonferenz, die kurz vor Mitternacht begann, bestätigten die Behörden, dass die Strafverfolgungsbehörden in den Minuten vor der Schießerei auf mehrere Berichte über verdächtige Aktivitäten reagiert hätten.

Fragen, ob und wie das Dach gesichert war, wurden an den Secret Service verwiesen, der keinen Vertreter zur Beantwortung von Presseanfragen schickte.

Das FBI wird die Ermittlungen zum Attentatsversuch leiten, während die staatlichen Behörden für den Tod des Unbeteiligten und die lebensgefährlichen Verletzungen von zwei weiteren Personen zuständig sind.

Eine geballte Faust als Botschaft an Trumps Unterstützer

In den Stunden nach der Schießerei wurden die sozialen Medien mit Bildern des live übertragenen Angriffs überflutet. Auf einem Foto ist Trump zu sehen, wie er, umringt von Secret-Service-Mitarbeitern, eine geballte Faust in Richtung des Publikums erhebt und sich die Zeit nimmt, dem Publikum mitzuteilen, dass es ihm gut geht. In der Zwischenzeit arbeiten die Agenten des Secret Service daran, ihn von der Bühne zu bringen.

Lesen Sie auch USA unter Schock – Mordversuch: Trump angeschossen

Ein anderer Fotograf hielt den langen Streifen einer messingfarbenen Kugel fest, die neben dem Kopf des ehemaligen Präsidenten durch die Luft flog.

„Gott hat Präsident Trump beschützt“, schrieb Senator Marco Rubio, einer der Spitzenkandidaten für die Vizepräsidentschaft, auf X.

Trumps Wahlkampfteam und der Veranstalter des republikanischen Nominierungsparteitags bestätigten in einer Erklärung, dass Trump persönlich am Parteitag teilnehmen werde, der in zwei Tagen, am Montag, den 15. Juli, in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin beginnt.

Der Innenminister, Alejandro Mayorkas, sagte auf X, dass seine Behörde, die den Secret Service beaufsichtigt, „mit Präsident Biden, dem ehemaligen Präsidenten Trump und ihren Kampagnen zusammenarbeitet und alle möglichen Maßnahmen ergreift, um ihre Sicherheit zu gewährleisten“.

Augenzeugen berichten

Die Trump-Anhängerin Erin Autenreith, 66, aus Pittsburgh saß in der ersten Reihe direkt vor Trump, als die Schüsse fielen.

Sie habe „etwas Blut“ auf seiner linken Wange gesehen, sagte sie der Epoch Times. Als er dann sein Gesicht in die andere Richtung drehte, sah sie Blut an seiner rechten Seite herunterlaufen. Sie sei erleichtert gewesen, als er seine geballte Faust hochgehalten habe.

Tom Chyb, ein Einwohner von Butler, sagte der Epoch Times, er habe zuerst an ein Feuerwerk gedacht, bevor er bemerkte, dass Schüsse gefallen waren. „Es war schockierend, es war hässlich. Es war zu hässlich, um wahr zu sein“, sagte er der Epoch Times.

Teilnehmer: „Warum stand nicht auf jedem Dach ein Scharfschütze?“

Logan Reynolds, 27, aus Erie, Pennsylvania, stand ganz hinten in der Menge. Als die Schüsse fielen, gab es einen ersten Moment der Unsicherheit. Doch dann, sagt er, wandte sich die Menschenmenge von der Bühne ab und in seine Richtung: „Ich blickte in dem Moment in über 1.000 entsetzte Gesichter.

Reynolds sagte, die Schießerei habe ihn erst traurig und dann wütend gemacht. Er habe sich besser gefühlt, nachdem er in den Nachrichten gehört habe, dass Donald Trump seine Faust gehoben habe, als er hinter dem Podium aufgestanden sei. Reynolds sagte, er habe einige Leute auf einer Brücke versammelt, die den vorbeifahrenden Autofahrern mit Trump-Flaggen zuwinkten, um die Moral zu stärken.

Die Schießerei stehe für jemanden, „der versucht, uns das Recht zu nehmen, zu wählen, wen wir wollen“, sagte er der Epoch Times. „Diese Person untergräbt unsere Republik und unsere Demokratie.“

Reynolds sagte, er und sein jüngerer Bruder hätten in dem Bereich, der später als der Ort identifiziert wurde, an dem sich der Attentäter positioniert hatte, „ein komisches Gefühl“ gehabt, weil es dort zu wenig Sicherheitspersonal gegeben habe.

„Warum war das Gebäude nicht komplett abgeriegelt? Und warum stand nicht auf jedem Dach ein Scharfschütze?“, fragte Reynolds.

Erste Meldungen über Todesopfer

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, bestätigte am 14. Juli die Identität des einzigen Todesopfers der Veranstaltung.

Corey Comperatore, so der Gouverneur auf einer Pressekonferenz, sei ein Feuerwehrmann und begeisterter Trump-Anhänger gewesen. Shapiro sprach mit Comperatores Frau, die ihn bat zu sagen, dass Corey als Held gestorben sei und sich auf seine Familie geworfen habe, um sie zu beschützen.

„Corey war der Beste von uns allen“, sagte der Gouverneur. „Möge sein Andenken ein Segen sein.“

Shapiro bestätigte auch, dass er mit den Familien der beiden anderen verletzten Teilnehmer gesprochen habe und bot ihnen seine Gebete „und die Gebete von 13 Millionen Pennsylvaniern“ für ihre Genesung an. Er fügte hinzu, dass sie derzeit behandelt würden. Die beiden Männer wurden nicht identifiziert.

Im gesamten Bundesstaat wurden die Flaggen auf halbmast gesetzt.

Die Trump-Kampagne hat eine GoFundMe-Seite eingerichtet, um Spenden für die Opfer des Attentats und ihre Familien zu sammeln. Bis zum 14:00 des 14. Juli wurden bereits mehr als 1,7 Millionen Dollar gesammelt worden.

Neffen von Kongressabgeordneten verletzt

Der Kongressabgeordnete Ronny Jackson, der während der Trump-Regierung als Arzt im Weißen Haus tätig war, berichtete, dass eine Kugel den Hals seines Neffen bei der Trump-Kundgebung streifte.

Sein Neffe habe in einem Bereich für Freunde und Familie rechts von Trump gestanden, sagte Jackson in der „Fox-News“-Sendung „Hannity“ am Samstagabend.

Jackson sagte, eine Person vier oder fünf Reihen hinter seinem Neffen sei „kritisch verletzt“ worden.

Die Schießerei ereignete sich etwa 90 Sekunden, nachdem die Menge „Danke, Trump!“ skandiert hatte, nachdem Trump gesagt hatte, er hätte ein ruhiges Leben auf einer Insel führen können, aber er habe sich verpflichtet gefühlt, als Präsident zu kandidieren und der Nation zu helfen.

In einer Nachricht an seine Anhänger auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social erklärte der ehemalige Präsident, er sei von einer Kugel getroffen worden, die „den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrt“ habe.

„Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein Zischen, Schüsse und fühlte sofort, wie die Kugel die Haut durchschlug“, sagte er. „Es hat stark geblutet, und da wusste ich, was passiert war. GOTT SEGNE AMERIKA!“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Survives Assassination Attempt at Pennsylvania Rally“. (deutsche Bearbeitung ks)