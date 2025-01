TICKER Los Angeles | Meghan Markle verschiebt Start ihrer Netflix-Serie – Cybertrucks als Stromversorgung

Die massiven Waldbrände, die ganze Stadtviertel verwüsteten und Tausende in Los Angeles obdachlos machten, sind weiterhin außer Kontrolle. Bisher sind mindestens 24 Menschen bei den Waldbränden in der Gegend von Los Angeles ums Leben gekommen. Der US-Wetterdienst sagte für Montag und Dienstag wieder stärkere Winde voraus.

10:16 Uhr

Meghan Markle verschiebt Start ihrer Netflix-Serie

Prinz Harrys Ehefrau Meghan Markle verschiebt wegen der Brandkatastrophe im Großraum Los Angeles den Start ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“.

„Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich darin unterstützt haben, den Start zu verschieben“, erklärte die Herzogin von Sussex. Sie wolle sich erst einmal auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, „die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind“.

Die als Schauspielerin bekannt gewordene Meghan, die in Los Angeles geboren wurde, lebt mit Harry und den gemeinsamen Kindern in Montecito, einem noblen Küstenort etwa 160 Kilometer nordwestlich der Metropole. Vergangene Woche hatten die beiden den Ort Pasadena nördlich von Los Angeles besucht und sich mit Betroffenen der Brände getroffen.

7:36 Uhr

Noch kein Ende der Evakuierungen in Sicht

Die Feuerwehr dämpft die Hoffnung zehntausender von Evakuierungsanordnungen betroffener Menschen auf eine baldige Rückkehr.

Rose Schoenfeld von der US-Wetterbehörde warnte insbesondere ab kommenden Dienstag vor starkem Wind, der in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern erreichen könne. Die Lage sei weiterhin „kritisch“, warnte die Feuerwehr. Der starke Wind könne bestehende Brände anfachen und Flammen und Glut in neue Gebiete tragen.

Im noblen Stadtteil Pacific Palisades hatten sich am Wochenende die Flammen bereits weiter ausgebreitet und auch das berühmte Kunstmuseum Getty Center bedroht. Zudem bewegten sich die Flammen in Richtung des dicht besiedelten Tals San Fernando Valley und des wohlhabenden Viertels Brentwood.

Der jüngsten Zwischenbilanz der Brandschutzbehörde Cal Fire zufolge wurden bislang etwa 12.000 Gebäude vernichtet, darunter auch Anbauten, Wohnmobile und Schuppen. Allein durch das sogenannte Palisades Fire wurden 9.500 Hektar (95 Quadratkilometer) Fläche verwüstet, durch das Eaton Fire, das unter anderem im Vorort Altadena wütete, etwa 5.660 Hektar (56 Quadratkilometer).

6:20 Uhr

„Wir brauchen von Mutter Natur eine Pause“

Das Feuer, das ganze Straßenzüge des Stadtteils Pacific Palisades verwüstet hatte, war am Sonntag weiterhin nur zu elf Prozent gelöscht. Es wurde befürchtet, dass sie die Flammen in Richtung weiterer Stadtbezirke wie Brentwood treiben könnten.

„Wir brauchen von Mutter Natur eine Pause“, sagte Brice Bennett von der kalifornischen Behörde Cal Fire dem Nachrichtensender CNN. „Wir haben die Feuerwehrleute, wir haben das Wasser, wir brauchen mehr Zeit.“

Die Löschbrigaden arbeiteten weiter in Schichten von 24 und 36 Stunden am Stück.

Ein großes Problem sei, dass mit Winden über 30 Meilen pro Stunde (rund 50 km/h), die Löschung aus der Luft nicht mehr funktioniere, sagte Bennett.

Denn der Wind verwehe das Wasser, bevor es in einer Ladung am Boden ankommen könne. Unterdessen trieben die Winde Funken durch die Gegend, die neue Feuer starteten.

Am Anfang hatten Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Meilen pro Stunde (160 km/h) das Feuer schnell ein Haus nach dem anderen Verschlucken lassen.

6:20 Uhr

Cybertrucks als Stromversorgung für kostenloses Web

Tech-Milliardär Elon Musk will an den von Bränden betroffenen Gebieten von Los Angeles kostenloses Internet über das Satellitensystem Starlink anbieten. Dafür sollen Starlink-Empfangsanlagen mit offenem WLAN dort platziert werden, wo sie am meisten benötigt würden, schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X.

Zur Stromversorgung sollen „Cybertruck“-Elektro-Pickups des von Musk geführten Autobauers Tesla dienen.

Auslieferungen neuer „Cybertruck“-Fahrzeuge in Kalifornien würden sich um mehrere Tage verzögern, da Tesla neue Wagen dafür einsetzen werde, kündigte Musk an.

6:10 Uhr

Website mit Fotos zerstörter Häuser

Viele Bewohner wissen nicht, ob ihre Häuser abgebrannt oder nur beschädigt sind. In Fernsehaufnahmen sind gelegentlich Gebäude zwischen Ruinen zu sehen, die das Feuer wie durch ein Wunder verschonte.

Bevor die Bewohner näheres Erfahren können, müssen sie an einem Checkpoint warten, bis einige in Polizeibegleitung in die Sperrzone dürfen.

Damit die Menschen schneller erfahren, was mit ihren Häusern passierte, werden die Straßen nun Gebäude für Gebäude abfotografiert. Die Bilder werden auf eine Website hochgeladen.

Mit den Fotos können die Betroffenen auch ihre Versicherungen informieren. Diese Inspektionen sollen in zwei Wochen abgeschlossen werden, sagte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom.

Die Trümmer in den verwüsteten Straßenzügen wegzuräumen, könnte nach Newsoms Schätzung sechs bis neun Monate dauern. In den Bränden wurden nach bisherigen Angaben mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt.

Der Gouverneur verwies zudem darauf, dass die Räumungsarbeiten durch die Verbreitung von Elektroautos und dazugehöriger Infrastruktur wie Batteriespeicher erschwert würden. Die Rückstände der Batterien müssten fachgerecht entsorgt werden.

Plünderer mit Feuerwehrkleidung

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Leute wegen des Verdachts von Plünderungen festgenommen. Einer von ihnen tarnte sich laut Medienberichten als Feuerwehrmann.

Der Mann sei „während eines Einbruchs in ein Haus“ erwischt worden, erklärte der Sheriff des Verwaltungsbezirks Los Angeles, Robert Luna, am Sonntag vor Journalisten.

Der Mann in einer falschen Feuerwehruniform gehörte nach Polizeiangaben zu einer Gruppe von drei Menschen, die sich verbotenerweise im Sperrgebiet in und um den vom Feuer verwüsteten Stadtteil Pacific Palisades aufhielten.

Der Leiter der Polizeibehörde von Los Angeles (LAPD), Jim Mcdonnell, sagte zu dem Fall: „Es gibt Menschen, die alles tun würden, um die Opfer dieser Tragödie auszunutzen.“

Dem Mann droht wegen seiner Verkleidung als Feuerwehrmann noch eine härtere Strafe als anderen Plünderern: Diese Form der Amtsanmaßung wird in Kalifornien mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe geahndet.

12. Januar

21:07 Uhr

Selenskyj bietet Feuerwehrleute an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Behörden im Raum Los Angeles angeboten, 150 Feuerwehrleute zur Bekämpfung der verheerenden Brände dort zu entsenden.

Selenskyj habe Innenminister Ihor Klymenko angewiesen, „die mögliche Beteiligung unserer Rettungskräfte an der Bekämpfung der Waldbrände in Kalifornien vorzubereiten“. Ukrainer könnten US-Bürgern dabei helfen, Leben zu retten.

14:50 Uhr

Kamala Harris betroffen

In der Nähe des Hauses von Vizepräsidentin Kamala Harris in Brentwood, wo ebenfalls evakuiert wurde, wurden zwei Menschen wegen Verstoßes gegen die Ausgangssperre festgenommen. Zuvor hatte die Polizei laut Medienberichten Hinweise auf Einbrüche in der Gegend erhalten.

14:40 Uhr

Maskenpflicht wegen Luftverschmutzung

Die Brände verschlechtern im Raum Los Angeles auch zusehends die Luftqualität. Die Gesundheitsbehörde des Verwaltungsbezirks Los Angeles riet den Bewohnern, ihre Wohnungen möglichst wenig zu verlassen.

Wer im Freien arbeiten müsse, solle N95-Atemschutzmasken verwenden – was in Europa dem Standard FFP2 entspricht. Wegen der erhöhten Luftverschmutzung infolge der Brände hatte der Verwaltungsbezirk bereits am Freitag den öffentlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

14:24 Uhr

Mieten explodieren – Behörden reagieren

Vermieter und Hoteliers verlangen von Menschen, die durch das Feuer plötzlich wohnungslos geworden sind, teilweise horrende Preise. „Die Abzocke grassiert“, sagt Maya Lieberman. Die 50-jährige Stylistin, die im weitgehend niedergebrannten Viertel Pacific Palisades lebte, findet keine Ersatzwohnung.

Angesichts des überdurchschnittlichen Einkommens der geflohenen Einwohner scheint mancher die Chance zu wittern, aus dem Unglück anderer Menschen Profit zu schlagen.

„Wir haben uns um ein Haus beworben, das für 17.000 Dollar Miete pro Monat annonciert war“, berichtet Lieberman. Daraufhin sei ihr gesagt worden, dass sie nur bei einer monatlichen Zahlung von 30.000 Dollar überhaupt eine Chance habe.

Derartige Umtriebe haben die Behörden auf den Plan gerufen. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta warnte Anbieter am Samstag eindringlich davor, für Wohnungen und andere Unterkünfte Wucherpreise zu verlangen. „Preistreiberei ist illegal“, sagte er.

„Wir werden Euch zur Rechenschaft ziehen. Wir werden Strafverfahren einleiten“, so Bonta. Es drohen bis zu einem Jahr Haft und 10.000 Dollar Strafe.

Anbieter dürfen ihre Preise laut Gesetz höchstens um zehn Prozent anheben, wenn wie im Fall der Brände rund um Los Angeles der Notstand ausgerufen wurde.

13:31 Uhr

Trump wirft Behörden „Unfähigkeit“ vor

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den verantwortlichen Behörden im demokratisch regierten Kalifornien „Unfähigkeit“ im Umgang mit den verheerenden Waldbränden vorgeworfen. Die Feuer wüteten noch immer in der Millionenmetropole.

Bei den Bränden handele es sich um „eine der schlimmsten Katastrophen“ in der US-Geschichte, erklärte Trump. „Tausende von prächtigen Häusern sind verschwunden, und viele weitere werden bald verloren sein. Überall ist der Tod zu sehen.“ Doch die Behörden bekämen es einfach nicht hin, die Feuer zu löschen.

Über die Verantwortung für das Ausmaß der Brände wird weithin diskutiert. Die unter Beschuss stehende Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, versicherte, dass alle Behörden bei der Brandbekämpfung am gleichen Strang zögen.

Zuvor hatte die Feuerwehrchefin der Metropole eine unzureichende Finanzierung der Feuerwehr kritisiert. Bürgermeisterin Bass und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom – beide Demokraten – haben unabhängig voneinander Untersuchungen angeordnet.

Trump macht die Regierung des Bundesstaats für die Brandkatastrophe verantwortlich. Unter anderem behauptet Trump, der gegenwärtige Wassermangel in der Region sei eine Folge der kalifornischen Umweltpolitik. Newsom hat Trump inzwischen zu einem Besuch in Los Angeles eingeladen, um sich gemeinsam mit ihm vor Ort ein Bild von den Zerstörungen zu machen.

10:31 Uhr

Viele Verletzungen auch bei Feuerwehrleuten

Das Feuer in der Gegend von Pacific Palisades verursachte nach bisherigem Stand fünf Tote, das Eaton Feuer in und um Pasadena und Altadena elf Tote. Mindestens 13 Menschen gelten als vermisst, so der Sheriff des Los Angeles County, Robert Luna. Es ist unklar, ob die Vermisstmeldungen im Zusammenhang mit den Bränden stehen.

UPDATE: The Palisades Fire grew by 1,000 acres overnight and is now threatening the Brentwood community in Los Angeles. Most of the Brentwood neighborhood, where actors like Dennis Quaid live, have/are evacuating.

The development comes after there was a „significant“… pic.twitter.com/RuUzoEamKH — Collin Rugg (@CollinRugg) January 11, 2025

Behörden gehen mit Leichenspürhunden von Haus zu Haus und rechnen mit weiteren Opfern. Außerdem wurde eine hohe Zahl von Verletzungen bei Anwohnern und Feuerwehrleuten gemeldet.

Luna erklärte auf einer Pressekonferenz, dass für 153.000 Einwohner in den Gebieten der Brände Palisades, Eaton, Hurst, Kenneth und Lidia die Evakuierungspflicht gilt und rund 166.000 in Gebieten mit Evakuierungswarnungen. Derzeit seien rund 57.000 Gebäude gefährdet.

Ausgangssperre und 22 Festnahmen

Die Behörden setzen eine Ausgangssperre durch, um Plünderungen in den Evakuierungsgebieten zu verhindern. Verstöße gegen die Ausgangssperre können mit einer Geldstrafe von 1.000 Dollar oder einer Gefängnisstrafe geahndet werden.

Bisher wurden 22 Personen festgenommen, darunter 19 in Eaton und drei in den Vierteln Palisades. Sheriff Robert Luna sagte, die meisten würden des Einbruchs, der Plünderung oder des Hausfriedensbruchs verdächtigt, andere seien wegen Drogenbesitzes und versuchten Identitätsdiebstahls festgenommen wurden.

Sein Büro stimme sich bei den laufenden Ermittlungen mit den Feuerwehrleuten der Stadt und des Landkreises Los Angeles, dem Los Angeles Police Department, dem FBI und dem Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ab.

Der Sheriff bat jeden, der Beweise dafür haben könnte, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden, sei es ein mitgehörtes Gespräch oder ein Social-Media-Post, diese Informationen an die Ermittlungsbehörden weiterzuleiten.

„Wenn das eine Straftat ist, wenn – ich sage nicht, dass es eine sein wird – wenn es eine ist, müssen wir denjenigen oder Gruppen, die das getan haben, zur Verantwortung ziehen, aber so weit sind wir noch nicht. Es könnten auch andere Ursachen dafür vorliegen, aber alles ist absolut möglich.“

Luna sagte, dass rund 400 Angehörige der Nationalgarde im Raum Los Angeles eingesetzt wurden, um die Strafverfolgungsbehörden inmitten der Brände zu unterstützen.

Palisades Fire: Neue Evakuierungen im Nordosten

Am Abend des 11. Januar (Ortszeit) trieben Wind das Palisades Fire in das Gebiet des Mandeville Canyon, wo neue Evakuierungen angeordnet wurden. Der Mandeville Canyon ist die Heimat von Arnold Schwarzenegger und anderen Prominenten.

Der Nationale Wetterdienst warnt, dass die starken Santa-Ana-Winde bald erneut auftreten könnten.

Das Palisades Fire ist laut Todd Hopkins, Einsatzleiter des kalifornischen Ministeriums für Forstwirtschaft und Brandschutz, erst zu 11 Prozent eingedämmt. Etwa 5.300 Objekte seien beschädigt oder zerstört, darunter 426 Häuser. Bis zum 11. Januar wurden über 105.000 Einwohner der Evakuierungszone evakuiert.

Das Feuer erstreckt sich über 9.550 Hektar oder 95 Quadratkilometer.

Eaton-Fire: Zu 15 Prozent eingedämmt

Anthony Marrone, Chef der Feuerwehr des Los Angeles County, sagte, dass der Brand in Eaton Canyon nur zu 15 Prozent eingedämmt ist. Hier seien etwa 2.832 Feuerwehrleute mit der Brandbekämpfung befasst. Dieses Feuer hat eine Brandfläche von 5.665 Hektar oder 56 Quadratkilometern.

Marrone rechnet damit, dass starke Winde die Brandbekämpfungsbemühungen in den nächsten Tagen weiterhin erschweren werden.

„Diese Winde werden in Kombination mit trockener Luft und trockener Vegetation die Brandgefahr im Los Angeles County hoch halten“, sagte Marrone.

Marrone erklärte, er habe das kalifornische Büro für Notfalldienste aufgefordert, weitere 250 Löschfahrzeuge aus dem ganzen Staat bereitzustellen.

Das sind insgesamt rund 1.000 zusätzliche Feuerwehrleute. Zudem seien Feuerwehrleute aus den umliegenden Staaten sowie aus Mexiko und Kanada eingetroffen seien, um zu helfen.

US-Marines, Hubschrauber, Löschflugzeuge

Joe Biden sagte seinen geplanten Italien-Besuch ab, um die Waldbrände zu beobachten. Er hat eine umfassende Katastrophenerklärung der Bundesregierung herausgegeben und Bundesmittel zur Unterstützung der Brandbekämpfung freigegeben.

Am 10. Januar gab die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, bekannt, dass sich etwa 500 aktive US-Marines auf Unterstützungsarbeiten vorbereiten. Diese seien in Camp Pendleton (Kalifornien) stationiert.

Zudem würden weitere 10 Hubschrauber der US-Marine ebenfalls mit Wasserbehältern für die Brandbekämpfung aus der Luft ausgestattet.

Acht C-130-Frachtflugzeuge, die mit Luftfeuerlöschsystemen ausgestattet sind, wurden ebenfalls aktiviert, um bei der Bekämpfung der Waldbrände zu helfen.

(Mit Material der Agenturen)