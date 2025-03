US-Gesandter Witkoff sieht baldiges Gespräch von Trump und Putin

Der US-Gesandte Steve Witkoff hat ein baldiges Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Aussicht gestellt.

Witkoff, der Putin vor wenigen Tagen in Moskau getroffen hatte, sagte am Sonntag im Sender CNN, er rechne im Laufe der kommenden Woche mit einem „wirklich guten und positiven Gespräch“ der beiden Staatschefs. Gleichzeitig würden die Gespräche mit der Ukraine fortgesetzt.

„Viele Dinge müssen noch besprochen werden, aber ich denke, dass die beiden Präsidenten diese Woche ein wirklich gutes und positives Gespräch haben werden“, sagte Witkoff. Moskau, Kiew und Washington „wollen, dass das alles aufhört.“

Treffen von Witkoff – Putin

Witkoff hatte am Donnerstag in Moskau einen Vorschlag der USA für eine 30-tägige Waffenruhe vorgestellt und mit Putin gesprochen. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Freitag, Putin habe Witkoff eine Nachricht an Trump übergeben.

Wenn Witkoff Trump alles übermittelt habe, „können wir auch über das Timing für eine Unterhaltung“ zwischen beiden Staatschefs sprechen, sagte Peskow.

Die Ukraine hatte das Prinzip einer 30-tägigen Waffenruhe akzeptiert, wenn Moskau seine Angriffe im Osten der Ukraine beende.

Putin hat eine Waffenruhe nicht akzeptiert, sondern stattdessen Bedingungen gestellt. Dazu gehören die Abtretung ukrainischer Gebiete, die Russland annektiert hat, eine Absage der Ukraine an eine künftige NATO-Mitgliedschaft und die Entmachtung der Regierung in Kiew.

US-Außenminister Marco Rubio bezeichnete unterdessen sein Telefonat mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow im Fernsehsender CBS als „vielversprechend“.

Rubio: In 2. Phase „etwas Dauerhafteres aushandeln“

Es sei schwer, über ein dauerhaftes Kriegsende zu verhandeln, während sich die Kriegsparteien angriffen, deshalb wolle Trump eine Waffenruhe, erläuterte Rubio am Sonntagmorgen. Im Falle einer Einigung auf eine Waffenruhe solle es eine „zweite Phase geben, die daraus besteht, etwas Dauerhafteres auszuhandeln“.

„Das wird schwer sein. Man muss hart arbeiten, Zugeständnisse von jeder Seite machen, aber das sollte machbar sein“, sagte Rubio.

Trump und Putin hatten bereits Mitte Februar miteinander telefoniert. Anschließend hatte Trump erklärt, er habe mit dem russischen Präsidenten den „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Er stellte zudem ein baldiges Treffen mit Putin in Saudi-Arabien in Aussicht.

Knapp eine Woche später waren in Saudi-Arabien zum erstem Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 Delegationen der USA und Russlands zusammengekommen und hatten Verhandlungen zur Beilegung ihrer Differenzen und zur schnellen Beendigung des Ukraine-Kriegs vereinbart.

An dem Treffen nahmen auf US-Seite Rubio, Sicherheitsberater Mike Waltz und Witkoff teil. Moskau wurde durch Außenminister Lawrow und Präsidentenberater Juri Uschakow vertreten. (afp/red)