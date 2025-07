US-Präsident Trump zu fünftägigem Besuch in Schottland eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist am Freitag zu seinem fünftägigen Besuch in Schottland eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Trump und Personal des Weißen Hauses an Bord landete am Freitagabend kurz vor 20.30 Uhr (Ortszeit, 21.30 MESZ) am Flughafen Prestwick nahe Glasgow.

Treffen mit dem britischen Premier und der EU-Kommissionspräsidentin

Im Rahmen seiner informellen Reise will Trump mit dem britischen Premier Keir Starmer zusammenkommen, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte ebenfalls ein Treffen mit Trump für Sonntag an.

Bei beiden Gesprächen dürften Zölle im Mittelpunkt stehen. Von der Leyen hatte das persönliche Treffen mit Trump am Freitag bekanntgegeben, der US-Präsident und sie hätten dies bei einem „guten Telefonat“ vereinbart. Das Treffen mit Starmer ist nach Angaben des Weißen Hauses am Montag geplant.

Mit Großbritannien hatte sich die US-Regierung im Mai vorläufig auf ein Handelsabkommen geeinigt, viele Details sind jedoch offen. Auch ein Treffen Trumps mit dem schottischen Regierungschef John Swinney, dem Chef der Schottischen Nationalpartei SNP, ist vorgesehen.

Trump besucht zudem seine beiden Golfplätze in Turnberry im Südwesten Schottlands und in Aberdeen im Nordosten. Bei Aberdeen weiht Trump einen neuen 18-Loch-Parcours namens „MacLeod“ ein, in Anspielung auf den Mädchennamen von Trumps Mutter Mary Anne, die mit 18 Jahren von den Hebriden nach New York auswanderte.

Proteste erwartet

In Schottland wird mit Protesten gegen Trump gerechnet: Für Samstag haben Gewerkschaften und andere Nichtregierungsorganisationen zu Demonstrationen gegen den Besuch des US-Präsidenten aufgerufen. Unter anderem in Edinburgh und Aberdeen sind Proteste geplant. Die Reise findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Nach seiner Rückkehr in die USA wird Trump bereits Mitte September erneut nach Großbritannien zurückkehren. Geplant ist ein offizieller Staatsbesuch, in dessen Rahmen der Präsident und seine Frau Melania von König Charles III. und Königin Camilla auf Schloss Windsor empfangen werden. (afp/red)