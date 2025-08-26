US-Regierung erwägt Einstieg bei Rüstungsunternehmen

Die US-Regierung erwägt, sich an Rüstungsunternehmen wie dem US-Konzern Lockheed Martin zu beteiligen, sagte Handelsminister Howard Lutnick am Dienstag dem Fernsehsender CNBC. „Lockheed Martin macht 97 Prozent seines Umsatzes durch die US-Regierung, sie sind im Grunde ein verlängerter Arm der Regierung.“

Lockheed Martin stellt das Kampfflugzeug F-35 Lightning II her, ebenso die F-16 Fighting Falcon, die F-22 Raptor, Patriot-Raketen, das Transportflugzeug C-130 und weitere vom US-Militär genutzte Anlagen. Andere große US-Rüstungsunternehmen sind Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics und RTX (ehemals Raytheon).

„Es gibt eine große Diskussion über die Verteidigung“, antwortete Lutnick auf die Frage, ob die Trump-Regierung versuchen werde, Unternehmensbeteiligungen ähnlich wie bei Intel zu erwerben. „Aber wie sieht es mit den wirtschaftlichen Aspekten aus? Das überlasse ich meinem Verteidigungsminister und seinem Stellvertreter“, sagte er und bezog sich dabei auf Verteidigungsminister Pete Hegseth. „Die beiden kümmern sich darum und denken darüber nach.“

Die derzeitige Situation mit den Rüstungsunternehmen sei „ein Geschenk“ der Bundesregierung, sagte Lutnick und fügte hinzu, dass die Regierung auch eine erhebliche Überarbeitung der Mittelzuweisungen für das Verteidigungsministerium in Betracht ziehe.

Die Frage sei, ob eine Staatsbeteiligung einen „grundlegenden Wert“ für die Rüstungshersteller schaffen könne. Mit einer solchen Beteiligung könnten die USA nach Vorstellung des Handelsministers einen Teil der Kosten für die Rüstungsbeschaffung decken.

Aktienkurse legen zu

Lockheed Martin, Northrop Grumman, GE Aerospace, RTX und General Dynamics reagierten auf AFP-Anfrage zunächst nicht auf Lutnicks Äußerungen. Der Flugzeug- und Rüstungshersteller Boeing wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Die Aktienkurse von Unternehmen der Rüstungsbranche legten nach den Äußerungen am Dienstag teils deutlich zu.

Staat steigt bei Intel ein

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche einen Einstieg des Staats beim Chip-Hersteller Intel angekündigt.

Der Staat übernimmt laut Unternehmen 9,9 Prozent der Anteile an dem kriselnden US-Konzern. Zuvor habe die US-Regierung Staatshilfen in Höhe von 8,9 Milliarden Dollar (rund 7,6 Milliarden Euro) zugesagt, die bisher nicht vollständig ausgezahlt seien. Der Staat soll kein Stimmrecht im Intel-Aufsichtsrat bekommen.

Trumps wirtschaftlicher Berater Kevin Hassett zeigte sich am Dienstag „überzeugt, dass es weitere Geschäfte“ wie mit Intel geben wird. „Früher hat die Regierung Geld gegeben, und die Steuerzahler haben nichts zurückbekommen“, sagte er dem Sender CNBC. Im Fall von Intel werde die Staatsbeteiligung dies ändern.

Gestern signalisierte Trump, dass er sich weitere Vereinbarungen wie die mit Intel wünsche. Er sagte gegenüber Reportern im Weißen Haus: „Ich hoffe, dass es noch viele weitere Fälle dieser Art geben wird.“ In einem Social-Media-Beitrag erklärte er, dass er Unternehmen unterstützen werde, die ähnliche Vereinbarungen mit US-Bundesstaaten treffen. Details gab er nicht bekannt.

Intel warnt vor negativen Reaktionen

In einer Meldung an die Börsenaufsichtsbehörde SEC vom 22. August warnte Intel, dass die Übernahme eines 10-prozentigen Anteils der US-Regierung durch die US-Regierung negative Reaktionen von Investoren, Mitarbeitern und anderen Personen hervorrufen könnte.

Intel warnte außerdem, dass sich der Deal auf die Auslandsumsätze auswirken könnte. „Das Geschäft des Unternehmens außerhalb der USA könnte durch die Beteiligung der US-Regierung als bedeutender Aktionär negativ beeinflusst werden. Im Geschäftsjahr bis zum 28. Dezember 2024 machten Umsätze außerhalb der USA 76 Prozent des Umsatzes des Unternehmens aus“, hieß es.

„Die Beteiligung der US-Regierung als bedeutender Aktionär des Unternehmens könnte das Unternehmen in anderen Ländern zusätzlichen Vorschriften, Verpflichtungen oder Beschränkungen unterwerfen, beispielsweise durch Subventionsgesetze oder andere Gesetze.“

Kritik von Republikanern

Der Schritt blieb nicht ohne Kritik, auch durch Republikaner. In einem Beitrag auf X schrieb der republikanische Senator Rand Paul, dass „wenn Sozialismus bedeutet, dass die Regierung die Produktionsmittel besitzt, wäre dann nicht der Erwerb eines Anteils an Intel durch die Regierung ein Schritt in Richtung Sozialismus?“

„Es ist mir egal, ob es sich um einen Dollar oder eine Milliarde Dollar handelt“, sagte der republikanische Senator Thom Tillis diese Woche in einem Videointerview. „Das fühlt sich langsam wie ein halbstaatliches Unternehmen à la CCCP an“, sagte er und bezog sich dabei auf die englische Abkürzung für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR.

Lutnick reagierte am Montag auf Pauls Bedenken und sagte gegenüber Laura Ingraham von „Fox News“, der Deal sei „kein Sozialismus“ und würde „die amerikanischen Steuerzahler schützen“. (afp/ks)

Mit Material von The Epoch Times