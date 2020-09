US-Universität weist 15 von China finanzierte Stipendiaten aus

Eine Universität in den Vereinigten Staaten hat 15 Gastwissenschaftler aus China ausgewiesen. Die Universität hat erklärt, ihre Verbindungen zu der chinesischen Organisation, welche sie finanziert, abzubrechen.

15 chinesische Wissenschaftler, die an der University of North Texas arbeiten, packen ihre Sachen, um die USA zu verlassen. Am 26. August sandte die Universität eine E-Mail an die Stipendiaten. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass sie die Verbindung zu dem chinesischen staatlich unterstützten Fonds, der sie sponsert, abgebrochen habe. Lokale Medien berichteten, dass die Visa der Forscher noch am selben Tag entzogen wurden.

Eine Twitter-Benutzerin veröffentlichte online den Hinweis, dass die Stipendiaten keinen Zugang mehr zu den „E-Mails, Servern und anderen Materialien“ der Universität haben.

Auf diesen Fotos ist eine E-Mail der Universität zu sehen, welche die Studenten darüber informiert, dass sie nun nach China zurückkehren müssen. Sie könnten kurz ins Uni-Gebäude, um persönliche Gegenstände abzuholen, müssten aber in Begleitung bleiben.

Die USA verschärfen die Kontrollen, um dem chinesischen Diebstahl geistigen Eigentums und der Forschung entgegenzuwirken. Am 28. August teilte das US-Justizministerium mit, zwei chinesische Forscher seien verhaftet worden. Einer von ihnen wurde des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen beschuldigt.

Das kommunistische Regime habe chinesische Studenten benutzt, um amerikanisches geistiges Eigentum zu stehlen, hieß es aus Washington. Im Mai dieses Jahres verbot US-Präsident Donald Trump chinesischen Hochschulabsolventen mit militärischen Verbindungen die Einreise in die USA.

Die nun ausgewiesenen chinesischen Wissenschaftler wurden vom chinesischen Stipendienrat finanziert. Diese Organisation vergibt Stipendien an chinesische Forscher, die im Ausland arbeiten – das Geld kommt vom chinesischen KP-Regime.

Offiziell nannte die Universität keinen Grund für ihre Entscheidung, die 15 Wissenschaftler der Uni zu verweisen. Sie wies jedoch in einem Tweet darauf hin, dass die Entscheidung „auf Gastforscher beschränkt ist, die von dieser speziellen Organisation finanziert werden“ und dass die Uni „weiterhin Gastwissenschaftler aus der ganzen Welt, einschließlich China, willkommen heißt“.

