USA gedenken mit Taiwan an letzte Schlacht mit KP Chinas 1958

Das chinesische Regime hat die militärischen Aktivitäten rund um Taiwan verstärkt und will die Insel für sich. Vor 62 Jahren hat die KP Chinas schon einmal versucht, Taiwan zur Annahme der chinesischen kommunistischen Herrschaft zu zwingen – die Insel hielt damals mit Hilfe der USA stand. Die USA und Taiwan erinnern jetzt an die letzte Schlacht im Jahr 1958 und pflegen die Beziehung beider Länder in „wahrer Freundschaft und echtem Fortschritt“.

Inmitten zunehmender Spannungen mit Peking nahm der De-facto-Botschafter der USA in Taiwan am Sonntag (23. August) zum ersten Mal an den Gedenkfeierlichkeiten zu einer wichtigen militärischen Schlacht teil. Es ging dabei um die letzte militärische Auseinandersetzung zwischen Taiwan und der Kommunistischen Partei Chinas im Jahre 1958.

Taiwans Regierungschefin Tsai Ing-wen legte in einem Gedenkpark auf der Insel Kinmen, wenige Kilometer vor der chinesischen Metropole Xiamen, einen Kranz nieder und verneigte sich respektvoll.

Im August 1958 begannen chinesische kommunistische Streitkräfte, die Insel Kinmen zusammen mit dem von Taiwan kontrollierten Matsu-Archipel (ein Teil der Matsu-Inseln) zu bombardieren. Die See- und Luftkämpfe dauerten über einen Monat lang an – mit dem Ziel, Taiwan zur Unterwerfung zu zwingen.

USA-Taiwan-Beziehung: „Wahre Freunde, echter Fortschritt“

Auch Brent Christensen, Leiter des Amerikanischen Instituts in Taiwan und De-facto-Vertreter Washingtons, zeigte mit einer symbolischen Geste der Unterstützung der USA seinen Respekt.

Christensen legte gleichfalls Kränze an einem Denkmal zu Ehren zweier US-Militäroffiziere nieder, die 1954 bei einem chinesischen Angriff auf Kinmen ums Leben kamen, teilte das Institut mit.

„Gedenkfeiern wie diese erinnern uns daran, dass die heutige amerikanisch-taiwanesische Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich auf einer langen und stolzen Geschichte aufbaut, die den Satz ‚Wahre Freunde, echter Fortschritt‘ veranschaulicht“, hieß es in einer Erklärung.

Taiwans Präsidentschaftsbüro dankte Christensen für seine Teilnahme an einem Tag, der dazu diene, Taiwans Bevölkerung an die Bedeutung der Verteidigung von Freiheit und Demokratie zu erinnern.

Washington hat keine formellen Beziehungen zu Taipeh, ist aber dessen größter Waffenlieferant. Die Regierung von Präsident Donald Trump hat die Stärkung der Beziehungen zu Taipeh zu einer Priorität gemacht – zum Ärger Pekings.

Wie Tsai gab auch Christensen keine öffentlichen Kommentare ab.

Taiwan hofft, dass es nicht zu einem Krieg kommt

Taiwan wehrte sich damals mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, die militärische Ausrüstung wie fortschrittliche Sidewinder-Flugabwehrraketen schickten und Taiwan damit einen technologischen Vorsprung verschafften. Die Krise endete in einer Pattsituation.

Generalmajor Liu Qiang-hua, Sprecher des Verteidigungskommandos von Kinmen, sagte, es sei wichtig, sich an ein Ereignis zu erinnern, welches für die Gewährleistung der Sicherheit Taiwans entscheidend war.

„Natürlich hoffen wir, dass es keinen Krieg gibt, aber es ist gefährlich, den Krieg zu vergessen. Das ist der Geist, den wir bewahren müssen“, sagte er gegenüber „Reuters“.

Früher auf Englisch Quemoy genannt, ist Kinmen heute ein beliebtes Touristenziel, obwohl Überreste vergangener Kämpfe wie unterirdische Bunker über die Insel verstreut sind und Taiwan eine bedeutende militärische Präsenz unterhält.

Das chinesische Regime hat die militärischen Aktivitäten rund um die demokratische Insel verstärkt, was von Taiwans Regierung als Einschüchterungsversuch bezeichnet wird, um sie zur Annahme der chinesischen kommunistischen Herrschaft zu zwingen. (sza)

(Mit Material von Epoch Times USA)