Logo Epoch Times

vor 26 Minuten

Messerangriff in Herdecke: Bürgermeisterin Iris Stalzer schwebt weiter in Lebensgefahr

vor einer Stunde

Terminal 3 am Frankfurter Flughafen öffnet am 22. April 2026

vor einer Stunde

Themen des Koalitionsausschuss heute im Kanzleramt

vor 2 Stunden

Neues Bundespolizeigesetz: Telefon und Standort überwachen, Drohnenspezialeinheit

vor 3 Stunden

XXL-WM mit 64 Teams - Südamerikas Fußball-Verband will für 2030 aufstocken

vor 3 Stunden

Israelische Armee fängt Schiffe von neuer Gaza-Hilfsflotte ab

vor 3 Stunden

Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar

vor 4 Stunden

Krankenhausreform: Warkens Pläne zum Umbau

vor 4 Stunden

Nach Chemieunfall in Aschaffenburg keine Gefahr für Bevölkerung

vor 4 Stunden

Bundesregierung will Regeln für E-Scooter ändern

Logo Epoch Times
Glück

120 Millionen Euro: Eurojackpot-Gewinner meldet sich aus Berlin

Ein neuer Gewinner des Lotto-Eurojackpots hat sich gemeldet.

top-article-image

Der Eurojackpot ist geknackt worden. (Archivfoto)

Foto: Thomas Banneyer/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der Gewinner des Lotto-Eurojackpots in Höhe von 120 Millionen Euro hat sich rund zwei Wochen nach der Ziehung gemeldet.
Es handele sich um einen Mann aus dem Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, teilte ein Sprecher der Lotto-Gesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mit. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.