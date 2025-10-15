Logo Epoch Times

vor einer Minute

Riss in Flugzeugscheibe: Pentagonchef Pete Hegseth muss zwischenlanden

vor einer Stunde

Fernverkehrszüge rollen nach Störung in Köln wieder

vor 2 Stunden

Union hält an Wehrdienst-Auslosung fest

vor 3 Stunden

NATO kündigt „zusätzliche Maßnahmen“ zur Drohnenabwehr an

vor 3 Stunden

Rom stoppt Auslieferung von Nord-Stream-Verdächtigem

vor 3 Stunden

Nach Übergabe weiterer toter Hamas-Geiseln übergibt Israel 45 tote Palästinenser

vor 4 Stunden

Kabelschaden am Hamburger Hauptbahnhof schränkt Verkehr ein

vor 5 Stunden

Mutmaßlicher Sexualstraftäter „White Tiger“ ist angeklagt

vor 6 Stunden

Netanjahu erscheint in Korruptionsprozess zu Anhörung vor Gericht

vor 6 Stunden

Niederlage für Le Pen: Kandidaturverbot in Frankreich bestätigt

Logo Epoch Times
Ausschließlich MEZ

Abschaffung der Sommerzeit? Diskussion im Bundestag

Der Entwurf eines Gesetzes „zur Abschaffung der Sommerzeit“ soll am Donnerstag im Parlament beraten werden. Eingereicht hatte ihn die AfD.

top-article-image

In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober werden die Uhren um 3 Uhr eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt.

Foto: BeritK/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Gut eine Woche vor der nächsten Zeitumstellung wird sich der Bundestag mit einer möglichen Abschaffung befassen. Die AfD-Fraktion hat einen Entwurf eines Gesetzes „zur Abschaffung der Sommerzeit“ vorgelegt, der am Donnerstag erstmals im Parlament beraten wird.
Mit dem Vorschlag soll die gesetzliche Zeit in Deutschland zukünftig ausschließlich die mitteleuropäische Zeit sein, das Umstellen der Uhren im Frühjahr und im Herbst soll entfallen. Begründet wird der Entwurf mit der Bewertung der EU-Kommission.
Sie war im Jahr 2019 im Rahmen der Bewertung der bestehenden Regelungen zur saisonalen Zeitumstellung zu dem Ergebnis gekommen, dass es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben solle, ob sie an der bisherigen Praxis der Zeitumstellung festhalten oder eine dauerhafte Festlegung entweder auf die Sommerzeit oder auf die Normalzeit vornehmen.

Umfrage 2018: 84 Prozent lehnen Zeitumstellung ab

Bereits im Jahr 2018 habe eine von der EU-Kommission durchgeführte Befragung, an der 4,6 Millionen EU-Bürger teilgenommen haben sollen, ergeben, dass 84 Prozent der Befragten die Zeitumstellung ablehnen.
Die Umfrage war damals online durchgeführt worden und nach Expertenansicht leicht manipulierbar gewesen, dennoch zeigen auch seriöse Umfragen seit Jahren eine Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung.
Die nächste Umstellung auf die Winterzeit – wie die Normalzeit landläufig auch genannt wird – findet 2025 wie jedes Jahr am letzten Wochenende im Oktober statt, also in diesem Jahr in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober. Dann werden die Uhren um 3 Uhr eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.