Deutschland BAMF-Präsident will Fachkräfte aus Europa und nicht aus Entwicklungsländern anwerben

"Ich bin der Meinung, dass wir bei der Fachkräfteanwerbung stärker in Europa ansetzen sollten", meinte Hans-Eckhard. In Südeuropa gebe es viele arbeitslose, gut ausgebildete junge Leute, so der BAMF-Präsident.