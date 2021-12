Berlin startet am 15. Dezember mit Corona-Impfungen bei Kindern

Berlin will am 15. Dezember mit dem Impfen von fünf- bis elfjährigen Kindern mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer beginnen. Dazu würden in den Impfzentren Tegel und Messe/ICC zusätzliche Kabinen bereitgestellt, kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung an.

Daneben soll in Berlin auch an Schulen geimpft werden, die geeignete große Räume haben. Darüber hinaus sollen Kinder auch im Naturkundemuseum und im Zoo geimpft werden können.

Ende November hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder genehmigt. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in Deutschland steht noch aus.

Noch keine Stiko-Empfehlung

Dazu berichtete Kalayci von der Konferenz der Gesundheitsminister am Montag, Stiko-Chef Thomas Mertens habe eine Empfehlung bis Donnerstag in Aussicht gestellt – allerdings noch nichts über deren Inhalt gesagt.

Sie rechne damit, dass es wie bei den Zwölf- bis Siebzehnjährigen zunächst eine eingeschränkte Empfehlung für chronisch kranke Kinder und erst später eine für alle geben könnte, sagte Kalayci.

„Auch wenn keine allgemeine Impfempfehlung ausgesprochen wird, könnte man zumindest unterstreichen, dass auch nichts Konkretes dagegen spricht“, forderte sie.

Der Kinder-Impfstoff soll europaweit ab dem 13. Dezember ausgeliefert werden. Da Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht hundertprozentig garantieren könne, dass dann gleich alle Bundesländer Dosen bekämen, sei für Berlin der 15. Dezember als Startdatum gewählt worden, erklärte Kalayci. (afp/dl)

