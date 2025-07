Staatsausgaben für die Jahre 2025 bis 2029

Bundesregierung und EU-Kommission einigen sich auf Finanzplan

Die Bundesregierung hat sich offenbar mit der EU-Kommission auf einen mehrjährigen Finanzplan verständigt. Das Bundeskabinett will den Finanzplan am Mittwoch beschließen und dann an die EU-Kommission weiterleiten.