Bundestag bringt Enquête-Kommission zur Corona-Aufarbeitung auf den Weg – AfD will Untersuchungsausschuss

Der Bundestag hat am Mittwoch, 25. Juni, den Weg frei gemacht für eine parlamentarische Aufarbeitung der Corona-Pandemie. In der vergangenen Legislaturperiode war die Bildung einer Enquête-Kommission unter anderem an Uneinigkeit innerhalb der Ampelkoalition gescheitert. Jetzt ist der Weg frei – Union und SPD haben einen offiziellen Antrag eingebracht. Die Debatte in erster Lesung erfolgte gleich danach.