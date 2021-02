Flensburg: intensive Polizeikontrollen, Kontaktverbot und Ausgangssperren

Seit Samstag (20. Februar) gilt in Flensburg striktes Kontaktverbot außerhalb des eigenen Haushalts. Polizeikontrollen wurden intensiviert. Aufgrund hoher Corona-Infektionszahlen und der Ausbreitung der britischen Virus-Variante gilt zusätzlich eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Zudem können Verstöße gegen die Auflagen mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro bestraft werden. Bei vorsätzlicher Corona-Verbreitung droht eine Haftstrafe von fünf Jahren.

Dänemark verschärft Grenzkontrollen wegen Corona-Lage in Flensburg

Angesichts der angespannten Corona-Lage in Flensburg verschärft Dänemark die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland. In der Nacht zum Samstag wurden 13 Grenzübergänge geschlossen.

Aufgrund der Informationen über die Situation in Flensburg müsse Dänemark reagieren, um die Bemühungen gegen die Ausbreitung des Virus zu verstärken, sagte Justizminister Nick Haekkerup. Dänemark mit seinen 5,8 Millionen Einwohnern befindet sich seit Weihnachten im Lockdown. Seit Januar müssen Reisende einen negativen Test vorweisen, um ins Land einzureisen. (afp/aa)

