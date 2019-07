Politik » Deutschland Eklat im NRW Landtag: Bergleute entschuldigen sich wegen Emotionalität – CDU versucht AfD mit Kommunisten in Verbindung zu bringen

Der Bergleute-Eklat im Landtag von Nordrhein-Westfalen geht in die zweite Runde. Unklarheiten wurden beseitigt, die Kumpel entschuldigten sich in einem offenen Brief und die CDU versucht eine Verschwörungstheorie zu erzeugen.