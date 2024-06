EM-Grenzkontrollen: „Größte Einsatz in der Geschichte der Bundespolizei“

Polizeibeamte an ihrem Arbeitsplatz im Internationalen Polizeikooperationszentrum (IPCC) am 06. Juni 2024 in Neuss, Deutschland. Das IPCC ist das zentrale Koordinierungszentrum für die Sicherheitsmaßnahmen während der Fußball-Europameisterschaft 2024, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Stadien in ganz Deutschland stattfindet. Foto: Andreas Rentz/Getty Images