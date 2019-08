Greta Thunberg präsentiert sich auf Twitter im T-Shirt mit antifaschistischem Logo – Tweet wurde kurz darauf gelöscht

Auf Twitter kursiert ein Foto, auf dem Greta Thunberg, das globale Gesicht der Fridays for Future-Bewegung, ein T-Shirt mit einem antifaschistischen Logo trägt. Dieses Foto wurde auf Greta Thunbergs Twitter-Account gepostet, bevor es einige Stunden später wieder entfernt wurde.

Die 16-Jährige sitzt dabei neben dem Sänger der britischen Indie-Rock-Band „The 1975“ aus Manchester – Matty Healy. Auf dem Foto trägt sie ein T-Shirt mit einem antifaschistischen Logo. Auf ihm steht: „Antifascist – All Stars“ und „No Pasaran“

Wobei der verwendete Ausspruch „No Pasaran“ auf eine Rede von Dolores Ibarruri, Mitglied des Politbüros der kommunistischen Partei Spaniens zurückzuführen ist – die bekannt ist als „La Pasionaria“. Sie soll ihn in einer Rede über Radio Madrid am 19. Juli 1936 zu Beginn des spanischen Bürgerkrieges als Aufruf zur „Verteidigung der Demokratie“ genutzt haben.

Auch heute ist dieser Ruf noch eng mit dem spanischen Bürgerkrieg verbunden und zu einem Symbol der spanischen Linken geworden.

Zurück zu dem Tweet von Greta Thunberg. Sie schrieb dort: „Das neue Lied von „The 1975“, ist heute erschienen, und ich bin dort auch zu hören! Ich bin so froh, mit diesen tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Alle unsere Einnahmen durch diesen Song, von „The 1975“, der der Eröffnungstitel ihres nächsten Albums sein wird, fließen zurück in Extinction Rebellion.“

Der Tweet und das Foto wurden schnell vom Konto des Teenagers entfernt, aber das Foto befindet sich bis heute auf dem Twitter-Konto der Gruppe. Entfernt hat man den Tweet offenbar, nachdem es heftig Kritik gehagelt hat, worauf sich Thunberg mit folgenden Worten rechtfertigt:

It’s funny how the same people who say I don’t understand anything about anything, are the ones who expect me to know everything about a T-shirt that can be bought everywhere with many different captions, and that it apparently -according to some – can be linked to violence.

>>

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 27, 2019