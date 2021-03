Kieler Woche erneut von Juni auf September verschoben

Wegen der Corona-Krise soll die Kieler Woche in diesem Jahr im September statt im Juni stattfinden. Geplant sei ein „einzigartiges Segel- und Sommerfestival“ vom 4. bis zum 12. September, teilten die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt am Mittwochabend (17. März) mit. Ermöglicht werden sollten in diesem Jahr „mehr Begegnungen und mehr Spontaneität, mehr Leichtigkeit und mehr Events“.

Üblicherweise findet die Kieler Woche Ende Juni statt und zieht als großes Volksfest hunderttausende Besucher an. Vor der Corona-Pandemie wurde im Jahr 2019 mit rund dreieinhalb Millionen Gästen ein neuer Rekord verzeichnet.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hofft angesichts von Tests und Impfungen in diesem Jahr auf eine Lage, „in der eine Kieler Woche näher am Original möglich sein wird“. (afp)

