JETZT LIVE: Lauterbach stellt sich Fragen zu Impfstoffversorgung und Kinderimpfung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) steht am Donnerstag (15.00 Uhr) zur Impfstoffversorgung und anderen Corona-Themen der Hauptstadtpresse Rede und Antwort.

Livestream: Bundespressekonferenz

Der Minister absolviert seinen ersten Auftritt im neuen Amt vor der Bundespressekonferenz. Ebenso wie bisher sein Vorgänger Jens Spahn (CDU) wird Lauterbach gemeinsam mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, vor die Presse treten.

Lauterbach hatte am Dienstag mitgeteilt, dass nach den bisherigen Beständen und Bestellungen Anfang kommenden Jahres zu wenig Impfstoff vorhanden sei. Am Mittwoch teilte sein Ministerium die Bestellung von zusätzlich 92 Millionen Dosen für 2022 mit. Hierfür gab der Haushaltsausschuss im Bundestag 2,2 Milliarden Euro frei. Auf der Presskonferenz soll es zudem um die in dieser Woche angelaufenen Impfungen bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren gehen. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!