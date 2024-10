Deutschland Im Vorfeld von Scholz' Industriegipfel

Gegenveranstaltung: Lindner lädt Arbeitgeber und Mittelstand zu eigenem Wirtschaftsgipfel ein

Nicht nur, dass Finanzminister Christian Lindner in der USA verweilt, während Bundeskanzler Olaf Scholz und das halbe Kabinett sich in Indien aufhalten. Jetzt lädt der Bundesfinanzminister auch noch zu einer Gegenveranstaltung ein. Das Treffen soll am Dienstag im Reichstag stattfinden – kurz vor dem Industriegipfel im Kanzleramt.