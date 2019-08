Maltas Premier dankt Deutschland für die Aufnahme afrikanischer Migranten

Maltas Premierminister Joseph Muscat dankte Deutschland für die Umsiedlung einer Gruppe von Migranten, die aus dem Mittelmeerraum aufgenommen wurden.

„Danke an Deutschland, dass es seine Zusagen eingehalten hat, indem es Migranten, die im Rahmen europäischer Ad-hoc-Vereinbarungen nach Malta gebracht wurden, aufgenommen hat“, sagte Muscat in einem Tweet.

Thanks to #Germany for continuing to honour its pledges taking #migrants brought to #Malta as part of European ad hoc agreements -JM pic.twitter.com/tuc2vzSS9B

