Logo Epoch Times

vor 38 Minuten

Berliner Bauunternehmer zu sechs Jahren Haft verurteilt

vor einer Stunde

Israel zieht Truppen zurück - Waffenruhe in Gaza beginnt

vor einer Stunde

Friedensnobelpreis für Venezolanerin María Corina Machado

vor 2 Stunden

Stute besucht Pflegeheim im Speisesaal

vor 4 Stunden

Razzia bei 17 Polizisten in Hessen: Verdacht der Körperverletzung

vor 5 Stunden

Forscher: Olympia bringt Wirtschaft wenig und ist „selten nachhaltig”

vor 5 Stunden

Kometen „Swan“ und „Lemmon“ am Nachthimmel zu sehen

vor 5 Stunden

Starkes Erdbeben auf Philippinen gemessen - Tsunamiwarnung zurückgezogen

vor 6 Stunden

Deloitte: Krankenkassen stehen vor einer bis zu dreistelligen Milliardenlücke

vor 7 Stunden

Macron möchte heute neuen Premier ernennen

Logo Epoch Times
Höchste Priorität

Regierung will über 600 Flugabwehrpanzer zur Drohnenabwehr bestellen

Die Bundeswehr will gegen Drohnen aufrüsten und plant für etwa neun Milliarden Euro Flugabwehrpanzer bei Rheinmetall zu bestellen.

top-article-image

Ein Skyranger 30, Anti-Drohnen- und Raketenabwehrsystem von Rheinmetall.

Foto: Sean Gallup/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Bundeswehr plant eine massive Stärkung der Drohnenabwehr. Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung mehr als 600 Flugabwehrpanzer des Typs Skyranger 30 vom Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall bestellen, schreibt das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Kreise des Bundesverteidigungsministeriums sowie auf mit den Vorgängen befasste Personen aus dem industriellen Umfeld.

Neun Milliarden Euro

Der Auftragswert von Gefechtsturm samt Fahrzeug, in diesem Fall der gemeinsam mit dem französisch-deutschen Rüstungskonzern KNDS gefertigte Radpanzer Boxer, wird demnach auf mehr als neun Milliarden Euro beziffert. Geliefert werden sollen die Panzer bis 2030.
Im Zuge der Drohnensichtungen in ganz Europa und der drohnenbedingten Störungen am Flughafen München, hat die Drohnenabwehr höchste Priorität bei der Aufrüstung der Bundeswehr.
Mehr dazu
Der Skyranger von Rheinmetall ist ein kanonenbasiertes System, das speziell zur Abwehr niedrigfliegender Objekte entwickelt wurde. Das System ist der Nachfolger des 2010 bei der Bundeswehr ausrangierten Flugabwehrpanzers Gepard, der sich in der Ukraine als effektives Mittel zur Abwehr russischer Geran-Drohnen erwiesen hat.
Um die kurze Lieferzeit einhalten zu können, haben Rheinmetall und der Radarspezialist Hensoldt die Produktionskapazitäten erhöht. So hat etwa Hensoldt kürzlich in Ulm ein neues Werk eröffnet, in dem ab 2027 jährlich rund 1.000 Radare gefertigt werden können, die beim Skyranger von Rheinmetall zum Einsatz kommen. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.