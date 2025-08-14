Rutte lobt Deutschland als „größten europäischen Geber von Militärhilfe für die Ukraine“

NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat Deutschland für die Ko-Finanzierung eines US-Waffenpakets für die Ukraine gedankt.

Die Ankündigung vom Mittwoch unterstreiche „einmal mehr“ Berlins Bereitschaft, „dem ukrainischen Volk bei der Verteidigung seiner Freiheit und Souveränität zu helfen“, erklärte Rutte am Donnerstag im Onlinedienst X. Deutschland gehe mit der Finanzierung erneut bei der Unterstützung der Ukraine voran, schrieb der NATO-Generalsekretär.

Gesamtwert bis zu 500 Millionen US-Dollar

Das Bundesverteidigungsministerium und das Auswärtige Amt hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass die Bundesrepublik zusammen mit anderen NATO-Verbündeten bereit sei, eines der ersten Pakete mit Waffen und Munition aus den USA für die Ukraine im Gesamtwert von bis zu 500 Millionen Dollar zu finanzieren.

Die NATO werde die Umsetzung der Lieferungen koordinieren, teilten die beiden deutschen Ministerien nun mit. Rutte lobte Deutschland als „größten europäischen Geber von Militärhilfe für die Ukraine“.

US-Präsident Donald Trump hatte im Juli bekannt gegeben, neue Waffen an Kiew liefern zu wollen – allerdings sollten europäische Länder wie Deutschland die Rüstungsgüter bezahlen. Die Bundesministerien machten die Ankündigung nach einer Videokonferenz mehrerer Vertreter der „Koalition der Willigen“ am Mittwoch. (afp/red)