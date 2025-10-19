Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Erstes Interview als Ex-Kanzler: Scholz lobt Trump für Gaza-Friedensplan

vor einer Stunde

Deutscher Botschafter verlässt vorübergehend Georgien

vor 2 Stunden

Gazastreifen: Israel und Hamas werfen sich gegenseitig Angriffe vor

vor 2 Stunden

7-Minuten-Raubüberfall auf den Louvre: Täter erbeuten Schmuck von „unschätzbarem Wert“

vor 3 Stunden

Großbrand zerstört Frachtkomplex des wichtigsten Flughafens von Bangladesch

vor 4 Stunden

Richterbund: Zehntausende digitale Gerichtsverhandlungen im Jahr

vor 4 Stunden

Verteidigungsminister Pistorius setzt auf Island, Kanada und Großbritannien

vor 4 Stunden

Hamas widerspricht US-Vorwürfen zu geplantem Angriff

vor 5 Stunden

Brasilien: Ihr zahlt, wir lassen den Regenwald stehen

vor 5 Stunden

Vorstandsgehälter börsennotierter Unternehmen gesunken - fast nur für Frauen

Logo Epoch Times
In Güstrow ist die Stimmung angespannt

„So viele Fragen“ - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian

Das Kerzenmeer vor der Kirche wächst. Drinnen trauern rund 100 Menschen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.

top-article-image

Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.

Foto: Stefan Sauer/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Bei einem Familiengottesdienst haben in der Pfarrkirche von Güstrow rund 100 Menschen des achtjährigen Fabian gedacht, der mutmaßlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.
Die Leiche des Kindes aus Güstrow war am 14. Oktober an einem Tümpel in der Nähe der mecklenburgischen Kleinstadt gefunden worden. Seine Mutter hatte ihn vier Tage zuvor vermisst gemeldet.
Die Pfarrkriche in Güstrow ist zum zentralen Ort des Gedenkens geworden. Da bisher kein Tatverdächtiger von den Ermittlungsbehörden bekanntgegeben wurde, machen sich viele Menschen Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder. Auch diese Ängste werden in der Kirche ausgesprochen.

Die Pfarrkirche in Güstrow ist zum zentralen Ort des Gedenkens geworden.

Foto: Stefan Sauer/dpa

„Ich habe so viele Fragen und doch so wenig Antworten“, sagte Vikar Tim Trabe in seiner Predigt am Sonntag. Worte, die zu den derzeitigen Ermittlungen passen und vielen aus der Seele sprechen dürften. Denn: Noch haben die Ermittlungsbehörden keinen Tatverdächtigen präsentiert. Fest steht demnach bisher nur, dass Fabian durch Gewalteinwirkung starb.
Mehr dazu

Angespannte Stimmung

Bürgermeister Sascha Zimmermann (FDP) sagte dpa, die Stimmung in Güstrow sei angespannt. Alle hofften, dass die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft schnell zum Erfolg führen, damit klar werde, was passiert ist und ob eine Gefahr für die Stadtgesellschaft bestehe. „Manche sagen, sie trauen sich nicht mehr, ihre Kinder alleine aus dem Haus zu lassen.“
Vikar Tim Trabe leitete den Familiengottesdienst, mit dem am Sonntag des toten Fabian aus Güstrow gedacht wurde.

Vikar Tim Trabe leitete den Familiengottesdienst, mit dem heute Fabian gedacht wurde.

Foto: Stefan Sauer/dpa

Vor der Kirche wächst das Meer an Kerzen für Fabian. Drinnen sagt Vikar Trabe: „Hier erinnern wir uns daran, dass wir nicht allein durch die Dunkelheit unserer Trauer gehen müssen.“
Und: „Wir halten fest daran, dass Gemeinschaft uns trägt, wenn die Sorgen unerträglich werden, und dass das Licht stärker ist als Angst.“ Einen Termin für die Beerdigung von Fabian gibt es dem Bürgermeister zufolge bisher nicht. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.