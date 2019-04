Trittin sieht Parallelen bei „Fridays for Future“ und 68er-Bewegung

Der Grünen-Politiker und frühere Bundesumweltminister, Jürgen Trittin, sieht Parallelen zwischen der 68er-Bewegung und dem Protest der „Fridays for Future“-Aktivisten. „Ähnlich wie die 68er klagt auch die `Fridays-for-Future`-Bewegung Dinge ein, die in der Gesellschaft angeblich Konsens sind. Bei den 68ern waren es Demokratie, Frieden, die Wahrung der Menschenrechte. Heute geht es um die Begrenzung der Klimakrise“, sagte Trittin den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Freitagsausgaben).

„Nichts empört junge Menschen mehr als Heuchelei und die Diskrepanz zwischen Reden und Handeln“, so der frühere Umweltminister. Die „Fridays for Future“-Bewegung widerlege das Klischee einer angeblich unpolitischen Jugend. „Da gehen sehr aufgeweckte, kreative, gut informierte und beharrliche Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Klar, das erinnert mich an meine Jugend“, so der Grünen-Bundestagsabgeordnete weiter.