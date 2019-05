„Gelbwesten“-Protest zum 26. Mal in Folge + Livestream

Mit Kundgebungen fernab von Paris versucht die französische Protestbewegung der „Gelbwesten“ am Samstag neuen Schwung zu gewinnen: Größere Demonstrationen sind in Lyon im Osten des Landes und in Nantes im Westen angekündigt.

Auch in Paris werden Proteste erwartet. Dort haben die Behörden erneut Demonstrationsverbote verhängt, unter anderem für den Boulevard Champs-Elysées.

LIVE: Gelbwesten-Protest Akt XXVI – Demonstration in Paris zum 26. Mal in Folge

Fast sechs Monate nach ihrem Entstehen kämpfen die „Gelbwesten“ gegen Auflösungserscheinungen: Vergangene Woche beteiligten sich den Behörden zufolge landesweit nur noch 19.000 Menschen an den Protesten.

Die Bewegung fordert Steuersenkungen und mehr soziale Gerechtigkeit. Präsident Emmanuel Macron hat Zugeständnisse im Umfang von rund 17 Milliarden Euro angekündigt, die „Gelbwesten“ halten diese aber für unzureichend. (afp)