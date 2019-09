Politik » Welt Mann in Hannover auf offener Straße niedergeschossen und schwer verletzt

Ein 43-Jähriger ist in Hannover von einem Unbekannten auf einer Straße angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Der 43-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, er schwebte laut Polizei auch am Montag weiterhin in Lebensgefahr.