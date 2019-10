Trump: Habe als Präsident „ein absolutes Recht“ andere Länder zu bitten, Korruption zu bekämpfen

US-Präsident Donald Trump sagte, dass er „ein absolutes Recht“ darauf habe, Korruption zu untersuchen und im Rahmen dieser Pflicht auch andere Länder aufzufordern, den Vereinigten Staaten bei verschiedenen Untersuchungen zu helfen.

„Als Präsident der Vereinigten Staaten habe ich das absolute Recht, vielleicht sogar die Pflicht, Korruption zu untersuchen oder untersucht zu haben, und dazu gehört auch, andere Länder zu bitten oder anzuregen, uns zu helfen!“, sagte Trump spät am 3. Oktober.

Am frühen Mittwoch (3. Oktober) sagte Trump, dass China und die Ukraine untersuchen sollten, was der ehemalige Vizepräsident Joe Biden und Biden’s Sohn, Hunter Biden, der mit Unternehmen in beiden Ländern verbandelt war, in der Vergangenheit dort taten.

Trump sagte in einem weiteren Post auf Twitter, dass es sich bei seinen Ermittlungsaufrufen nicht „um eine Kampagne“ handle, es gehe hier „um Korruption in großem Stil!“

As the President of the United States, I have an absolute right, perhaps even a duty, to investigate, or have investigated, CORRUPTION, and that would include asking, or suggesting, other Countries to help us out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Oktober 2019

„Als Präsident bin ich verpflichtet, die KORRUPTION zu beenden, auch wenn das bedeutet, die Hilfe eines oder mehrerer ausländischer Länder in Anspruch zu nehmen. Es wird die ganze Zeit gemacht“, fügte er am Freitagmorgen hinzu.

As President I have an obligation to end CORRUPTION, even if that means requesting the help of a foreign country or countries. It is done all the time. This has NOTHING to do with politics or a political campaign against the Bidens. This does have to do with their corruption! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Oktober 2019

„Das hat NICHTS mit Politik oder einer politischen Kampagne gegen die Bidens zu tun. Das hat mit deren Korruption zu tun!“

Demokraten haben Trump beschuldigt, sich in die Wahl 2020 einzumischen, indem er Joe Biden ins Visier nehme, der für die Nominierung zum demokratischen Präsidenten kandidiert.

In einem Brief an den republikanischen Haus-Minderheitsführer Kevin McCarthy aus Kalifornien sagte die demokratische Haussprecherin Nancy Pelosi, dass sie Trump „im nationalen Fernsehen gesehen hat und eine weitere ausländische Macht gebeten hat, sich in die kommenden Wahlen 2020 einzumischen“.

Biden hat auch das Thema aufgegriffen und Trump beschuldigt, versucht zu haben, ihn und seine Familie zu beschimpfen.

„Lasst mich Trump und seinen Hintermännern und den Interessengruppen, die seine Angriffe gegen mich finanzieren, etwas klarmachen. Ich gehe nirgendwo hin“, sagte Biden während eines Wahlkampfstopps in Nevada.

„Du wirst mich nicht zerstören und du wirst meine Familie nicht zerstören. Es ist mir egal, wie viel Geld Sie ausgeben, Mr. President, oder wie schmutzig die Angriffe werden. Trump weiß, dass es keine Wahrheiten in den Anklagen gegen mich gibt – keine, Null. Jede unabhängige Nachrichtenorganisation, die die Anschuldigungen ausführlich überprüft hat, fand seine Behauptungen eine glatte Lüge, jede einzelne von ihnen.“

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von rm)

Originalfassung: Trump Says He Has ‘An Absolute Right’ as President to Ask Other Countries to Investigate Corruption