Es ist das erwartete Schlüsselspiel in der Handball EM Zwischenrunde. Für Deutschland geht es gegen den Geheimfavoriten Kroatien. Und dabei sind die DHB Spieler wieder gänzlich im Tunriermodus angekommen. Der klare Erfolg gegen Weißrussland lässt die Titelhoffnungen wieder aufleben. „Das wird eine intensive und heiße Partie“, prophezeite Bundestrainer Christian Prokop.

Für das DHB-Team ist klar: Heute muss gegen Kroatien gewonnen werden, wenn man am Ende in das Halbfinale einzihen will. „Das Spiel kann der Schlüssel zu allem sein“, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Kroatien ist bisher ungeschlagen und hat zuletzt auch die starken Österreicher biegen können.

„Kann vieles fordern“

Bundestrainer Christian Prokop: „Ich kann vieles fordern und vorgeben, aber die Jungs müssen selber wissen, was sie für eine EM-Geschichte schreiben wollen. So viele Möglichkeiten gibt es in der Karriere nicht.“ Bei Epoch Times gibt es zur Handball Zwischenrunde wieder einen spannenden Liveticker. Ab 20:30 Uhr geht die Partie los. (cs)