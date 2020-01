Deutschland hat mit etwas Bauchweh die Zwischenrunde bei der Handball Europameisterschaft erreicht. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Niederlande folgte eine knappe Niederlage gegen Titelverteidiger Spanien. Das letzte Gruppenspiel wurde gegen Lettland nur knapp gewonnen. Das DHB Team blieb hinter den Erwartungen und es machte sich so manche Kritik laut. Selbst Kapitän Uwe Gensheimer sprach nach dem Sieg gegen Lettland Klartext.

Man habe klar erkannt, „dass es hier noch nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Gensheimer sah es als positiv an, wenn man nicht so weit nach vorne schauen würde. Man sollte laut dem DHB Kapitän die Erwartungen im Turnier weiter herunter schrauben. Deutschland spielt in der Zwischenrunde gegen Weißrussland. Gegen die starke Mannschaft muss die Mannschaft von Christian Prokop eine klar bessere Leistung zeigen.

Hauptsache weiter

DHB Bundestrainer Christian Prokop sagte im ZDF Interview: „Das war keine leichte psychologische Situation, wir konnten nicht viel gewinnen, aber viel verlieren.“ Für ihn war aber nur eines wichtig: „Wichtig ist: Wir sind weiter.“ Das Team ist nach dem knappen Erfolg gegen die Letten mit einem blauen Auge davon gekommen. Das Duell mit Weißrussland gibt es bei Epoch Times ab 20:30 Uhr im Liveticker. (cs)