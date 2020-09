Reismarke Uncle Ben’s bekommt wegen Rassismusdebatte neuen Namen und Logo

Angesichts der anhaltenden Rassismusdebatte in den USA wird die Reismarke Uncle Ben’s ihren Namen und ihr berühmtes Logo ändern. Künftig werde die Marke „Ben’s Original“ heißen, teilte der Lebensmittelriese Mars, zu dem Uncle Ben’s gehört, am Mittwoch mit. Das Bild eines älteren Schwarzen auf der Packung, das an von Sklaven bearbeitete Reisplantagen erinnern könnte, wird entfernt.

Der Konzern habe wochenlang die Meinung von „tausenden Verbrauchern, Mitarbeitern und anderen Betroffenen weltweit“ eingeholt und könne verstehen, welche Assoziationen der bisherige Name und das Logo hervorrufen könnten, hieß es in der Erklärung weiter. Die neue Verpackung soll ab kommendem Jahr in die Läden kommen.

We listened. And we learned. Moving forward, Uncle Ben’s will be known as Ben’s Original™. Read our full statement to find out more about our brand’s new purpose to create opportunities that offer everyone a seat at the table: https://t.co/0tSE0lnMa1 pic.twitter.com/741JQU1qTI

— Uncle Ben’s USA (@UncleBens) September 23, 2020