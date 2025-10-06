Logo Epoch Times

Brandenburg und Thüringen prüfen Folgen für AfDler im Staatsdienst

Neue Regierungsspitze in Japan: Nikkei steigt, Euro-Wechselkurs fällt auf Rekordtief

Merz: Menschen werden mehr für soziale Sicherung ausgeben müssen

Corona-Hilfen: NRW fordert am meisten Geld zurück - Berlin am wenigsten

Schulze: Ostdeutsche Unternehmen von Erbschaftssteuer befreien

Trump bereit zu längerer Einhaltung von New-Start-Abrüstungsvertrag mit Moskau

Merz zweifelt Erfolg von Wehrdienstmodell an: „Ich bin skeptisch“

In Frankreichs neuer Regierung sind viele bekannte Gesichter

3. Oktober: Rund 400.000 Besucher bei Feiern in Saarbrücken

4:0-Heimsieg: Starker HSV überrollt Mainz 05

Wildtiere kennen keine Verkehrsregeln

Jagdverband: Alle zweieinhalb Minuten kommt es zu einem Wildunfall

Reh, Hirsch oder Wildschwein sind durch Autofahrer derzeit besonders gefährdet. Der Jagdverband empfiehlt: Tempo runter, jeden Wildunfall melden. Auch wenn kein Schaden am Auto entstanden ist.

top-article-image

Eine Rotte Wildschweine – sie sind vor allem in der Dämmerung unterwegs.

Foto: JMrocek/iStock

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der Deutsche Jagdverband (DJV) ruft zu Beginn der dunklen Jahreszeit dazu auf, jeden Wildunfall bei der Polizei zu melden, auch wenn kein Schaden am Auto entstanden ist.
„Oft schleppen sich verletzte Tiere ins Unterholz“, sagte der Präsident des Verbandes, Helmut Dammann-Tamke, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.
Jäger könnten sie dort mit speziell ausgebildeten Hunden finden und das Leiden beenden. Im Schnitt kommt es laut Verband in Deutschland alle zweieinhalb Minuten zu einem Wildunfall mit Reh, Hirsch oder Wildschwein.
Tempo runter

Dammann-Tamke empfiehlt Autofahrern außerdem, das Tempo auf Landstraßen zu reduzieren. „Wildtiere werden auch in den nächsten hundert Jahren keine Verkehrsregeln lernen. Wer mit Tempo 80 statt 100 unterwegs ist, verkürzt seinen Bremsweg schon um 25 Meter – das kann Leben retten“, sagte er der NOZ.
Besonders wachsam sollten Verkehrsteilnehmer auf Landstraßen und in Wäldern sein, da dort besonders viele Tiere unterwegs sind: „Sie verlaufen quasi durchs tierische Schlaf- oder Esszimmer.“ (dts/red)

