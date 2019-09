Kleine Anfrage (AfD): Wie viele Straftäter mit Status „Asyl“, „Duldung“ und „unerlaubtem Aufenthalt“ gibt es?

Der Bundestagsabgeordnete der AfD, Andreas Mrosek (61), ist Ingenieur, Unternehmer und ehemaliges CDU-Mitglied und Mitglied des Stadtrates Dessau-Rosslau.

In einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung wollte der ehemalige Ringer und mehrfache Weltmeister im Bankdrücken in der Klasse bis 125 Kilogramm wissen, wie viele Straftäter mit dem Aufenthaltsstatus „Asylbewerber“, „Duldung“ oder „unerlaubter Aufenthalt“ in Deutschland leben.

Nach Angaben Mroseks in einem Facebook-Post gab die Regierung folgende Daten heraus:

Insgesamt wurden 265.930 Straftaten registriert, bei denen Asylbewerber, Geduldete oder Personen, die sich unerlaubt in Deutschland aufhalten, als Tatverdächtige ermittelt wurden. Davon 98-mal Mord, 261-mal Totschlag, 1082-mal Vergewaltigungen und sexuelle Nötigung/Übergriffe, inklusive 153 Versuche, diese Straftaten auszuführen, 3477-mal räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer sowie 16.929-mal gefährliche und schwere Körperverletzung.“