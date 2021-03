Demos in Leipzig: Polizei für Großeinsatz gewappnet – „Enorme Herausforderung“

Aus dem Umfeld der Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen treffen am Samstag (6. März) in Leipzig Fahrzeugkorsos aus mehreren Städten Sachsens mehr oder weniger auf acht Gegendemonstrationen.

Die Polizei hat sich aus sechs Bundesländern Verstärkung geholt, um die Versammlungsfreiheit zu schützen und gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern. Leipzig gehört neben Berlin und Hamburg zu den Hochburgen des Linksextremismus in Deutschland.

Laut Polizei werden aus der Corona-kritischen Protestbewegung mehrere Autokorsos aus unterschiedlichen Städten Sachsens erwartet, aus Plauen, Limbach-Oberfrohna, Dresden, Halle, Dessau, Naumburg und aus Leipzig. Diese werden im Leipziger Norden, im Osten, Süden und Südwesten durch die Stadt fahren.

Zugleich informiert die Polizei Leipzig über acht angemeldete Gegendemonstrationen, die angaben, als Fahrradkorso, Motorradkorso, als Menschenkette oder stationäre Kundgebung auftreten zu wollen. Diese würden im Bereich des Stadtzentrums angesiedelt sein.

Die Stadt Leipzig gibt auf ihrer Webseite eine Übersicht über die verschiedenen Veranstaltungen, ihren Zeitrahmen, die Routen und Standorte.

Die Polizei soll nun Ausschreitungen verhindern und die Versammlungsfreiheit schützen. Leipzigs neuer Polizeipräsident Demmler sieht darin eine enorme Herausforderung: „Die Polizeidirektion Leipzig schützt die Versammlungsfreiheit vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes, auch wenn die vorhandene Dynamik des Einsatztages eine enorme Herausforderung sein wird. Diese resultiert aus den unterschiedlichen, teilweise höchst mobilen Protestformen sowie den zum Teil sehr gegensätzlichen politischen Meinungen, die am 6. März 2021 aufeinander treffen.“

Aus diesen Gründen hat die Polizei Leipzig um Hilfe ersucht und entsprechende Präsenz angekündigt.

Das Innenministerium Sachsen stellt der Leipziger Polizei Kräfte der Bereitschaftspolizei zur Verfügung und forderte Verstärkung durch Bereitschaftspolizei aus Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen an.

Der Luftraum über Leipzig wird durch mehrere Hubschrauber überwacht, um die Bildübertragungen in den Führungsstab zu gewährleisten. Weiterhin stehen mehrere Wasserwerfer und Polizeireiter zur Verfügung, heißt es. Auch stünden Polizeiabschleppfahrzeuge bereit und Abschleppfirmen wurden vorinformiert, um auf auftretende Behinderungen oder Gefahren bei den Fahrzeugkorsos reagieren zu können. (sm)

