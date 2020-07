Messer-Attacke in Essen: Junge Frau lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochmorgen (22.7.) wurde eine Frau in Essen auf offener Straße von einem Mann angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Zeugen beobachteten die Flucht des Mannes und benachrichtigten sofort die Rettungskräfte. Die Verletzte kam mit Stichwunden ins Krankenhaus, nachdem Sanitäter und ein Notarzt die Verletzungen zunächst vor Ort versorgten. Das meldet die Polizei.

Bei der jungen Frau handelt es sich um eine 24-jährige Essenerin, deren lebensgefährliche Stichverletzungen zurzeit intensivmedizinisch behandelt werden. Bei dem flüchtigen Angreifer soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um ihren ehemaligen Lebensgefährten handeln. Der 25- jährige, aus Würselen stammende Mann ist unbekannten Aufenthaltes und wird jetzt polizeilich gesucht.

Eine Frau wurde am Mittwochmorgen (22.07.) das Opfer eines Messerangriffs in #Essen (Nordviertel). Der Täter ist nach aktuellen Angaben der #Polizei derzeit noch auf der Flucht. Beschreibung in der Fahndung. Bei Kontakt sofort 110 wählen! ➡️ https://t.co/rlQ99JQyzB pic.twitter.com/OvhhXjybo1

