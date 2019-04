Die „Lepin-Steine“ – Chinas Polizei zerschlägt Ring von Lego-Fälschern

Chinas Polizei hat einen Fälscherring ausgehoben, der massenweise Lego-Plagiate produzierte. Die Polizei habe das Gelände der Firma Lepin im südchinesischen Shenzhen durchsucht, erklärte die Polizei von Shanghai am Freitag. Die Polizei habe Fälschungen im Wert von 200 Millionen Yuan (26,6 Millionen Euro) beschlagnahmt. An mehr als zehn Fließbändern seien 90 Produktserien hergestellt worden.

Die Fälschungen seien der Polizei im Oktober 2018 aufgefallen, teilten die Behörden mit. Die „Lepin-Steine auf dem Markt waren denen von Lego extrem ähnlich“, hieß es. Demnach kopierte Lepin die Spielsteine nach Entwürfen von Lego und verkaufte sie dann in ganz China.

Bilder von der Razzia, die die Polizei in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, zeigten Produkte, die dem dänischen Original bemerkenswert ähnlich sind. Eine „Star Wars“-Fälschung wurde „Star Plan“ genannt, ein Bausatz mit Bezug zum neuen Film „Lego Movie 2“ wurde unter dem Namen „The Lepin Bricks 2“ verkauft.

Ausländische Firmen beschweren sich seit langem über das nachlässige Vorgehen gegen Produktpiraterie in China. Um die Beilegung seines Handelsstreits mit den USA bemüht, hat Peking versprochen, Urheberrechte besser zu schützen.

Hintergrund: Die „Shanzhai-Kultur“

Die „Shanzhai-Kultur“ bezieht sich auf die Fälschung bekannter, insbesondere ausländischer Produkte oder Marken. Es bedeutet sowohl Diebstahl als auch Täuschung. Der Begriff ist so bekannt geworden, dass er in das Oxford Chinesisch-Englisch Wörterbuch als Wortneuschöpfung aufgenommen wurde.

Das „Shanzhai“-Verhalten in China verfälscht nicht nur Produkte, sondern auch ganze Geschäfte. In China wurden mehrfach gefälschte Apple Stores entdeckt. Die Geschäfte sind sorgfältig mit allen Merkmalen echter Apple Stores ausgestattet: Glasfassade, helle Holztische, eine Stahltreppe, Poster von iPads und anderen Apple-Produkten sowie eine übersichtliche Wand mit Zubehör und weißen Apple-Logos. Die Mitarbeiter tragen die charakteristischen dunkelblauen T-Shirts mit dem Apple-Logo und scheinen sogar zu glauben, dass sie in einem echten Apple Store arbeiten.

In einer gesellschaftlichen Atmosphäre, die von solchen Tricks und Mätzchen geprägt ist, schrecken manche Chinesen vor nichts zurück. Lügen und Fälschungen wurden Teil des Mainstream. Diejenigen, die sich weigern, Dinge zu fälschen, gelten als Sonderlinge. (afp/ks)