Während der 25-jährigen Verfolgung wurden Falun-Gong-Praktizierende von KPCh-Funktionären in psychiatrische Anstalten eingewiesen und unrechtmäßig in Haftanstalten und Gefängnissen festgehalten. Dort wurden sie mit Medikamenten und einer Vielzahl an anderen Foltermethoden misshandelt.

In der Folge erblindeten einige, wurden taub, litten unter vollständiger oder teilweiser Lähmung, verloren ihr Gedächtnis, fielen in geistige Verwirrung oder Wahnsinn, entwickelten langwierige Hautgeschwüre oder erlitten schwere innere Organschäden, die zum Tode führten. Die meisten der Opfer waren zuvor brutaler psychischer Folter ausgesetzt.

Der „Untersuchungsbericht zur spirituellen Verfolgung“ der Weltorganisation zur Untersuchung der Verfolgung von Falun Gong (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong, WOIPFG) aus dem Jahr 2004 dokumentierte zahlreiche Fälle, in denen Falun-Gong-Praktizierende in ganz China mit Medikamenten verfolgt wurden.

Minghui.org, eine Website, die die Verfolgung von Falun Gong durch die KPCh dokumentiert, stellte im Februar 2025 in einem Report fest, dass psychiatrische Krankenhäuser in ganz China involviert sind. Eine Suche auf der chinesischen Version der Website am 25. Februar 2025 nach dem Begriff „Medikament“ ergab insgesamt 14.296 Artikel und Einträge. Eine Suche nach dem Begriff „Injektion“ ergab 7.673 Treffer.