Düsseldorf: Anklage gegen 26-jährigen Iraner wegen IS-Unterstützung und Bombenplänen

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat einen 26 Jahre alten Mann wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt.

Der in Paderborn lebende Iraner soll in Chats nach Informationen zum Bombenbau gesucht haben, wie die Ermittler mitteilten. Außerdem soll er im vergangenen Herbst seine Ausreise zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geplant haben, die er auch finanziell mit rund 300 Euro unterstützt haben soll.

Der Verdächtige wollte demnach Informationen zur Herstellung von Bomben, die Fahrzeuge zerstören und Menschen töten können. Er soll dazu vier Anleitungen bekommen haben.

Im vergangenes Jahr soll er sich außerdem Dokumente zur Herstellung von Rizin und Sprengvorrichtungen gespeichert haben. Der Angeschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Das Oberlandesgericht Düsseldorf muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. (afp/red)