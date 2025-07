Bielefeld: Mann schießt mit Luftgewehr auf Nachbarn und Polizei

Ein 40-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in Bielefeld-Heepen mit einem Luftgewehr auf einen Nachbarn geschossen und diesen leicht verletzt. Das teilte die Polizei Bielefeld am Abend mit. Als die Beamten in der Folge im Stieglitzweg eintrafen, schoss der 40-Jährige demnach auch auf sie.

Gegen 15 Uhr hatten Nachbarn die Polizei alarmiert, nachdem der 45-jährige Nachbar durch mehrere Schüsse verletzt worden war. Rettungskräfte versorgten den Mann, der nur oberflächliche Verletzungen erlitten hatte.

Als der Tatverdächtige auch auf die eintreffenden Polizeibeamten schoss, wurde das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen.

Der 40-Jährige konnte gegen 17 Uhr in seiner Wohnung überwältigt und festgenommen werden. Er wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Stieglitzweg wurde während des Einsatzes gesperrt. Die Ermittlungen zum Motiv dauern an. (dts/red)