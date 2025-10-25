Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Israels Armee meldet Angriff auf Kämpfer des Islamischen Dschihad

vor 2 Stunden

Türkei: Behörden übernehmen Kontrolle über oppositionellen Fernsehsender „Tele1“

vor 2 Stunden

Zwei Verletzte bei Schusswaffenvorfall mit möglichem Clan-Milieu in Essen

vor 2 Stunden

Linke Kandidatin Connolly gewinnt offenbar Präsidentschaftswahl in Irland

vor 3 Stunden

In der Nacht endet die Sommerzeit - Uhren werden zurückgestellt

vor 3 Stunden

Französische Zentralbank: Dem Land droht „Ersticken“ durch Rekordverschuldung

vor 4 Stunden

Bundeswehr: Funksystem mit digitaler Umrüstung „nicht kriegstauglich“

vor 4 Stunden

Ein hochrangiges Treffen nach dem anderen: Trump wird in Asien erwartet

vor 4 Stunden

Brasiliens Präsident Lula: Die Vereinten Nationen funktionieren nicht mehr

vor 4 Stunden

Demos gegen Merz-Äußerung - „Friedrich“-Protestsong

Logo Epoch Times
Mehrere Notrufe gingen ein

Drei Tote in Haus in Mittelhessen aufgefunden - eine weitere Person verletzt

Polizei und Rettungskräfte haben heute Mittag in einem Wohnhaus in Solms nahe Wetzlar drei tote Menschen entdeckt. Noch ist unklar, was passiert ist.

top-article-image

Die Polizei fand in einem Haus drei Tote (Symbolbild).

Foto: David Inderlied/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In einem Haus im hessischen Solms sind am Samstag drei Menschen tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Behörden gingen am Vormittag mehrere Notrufe bei der Polizei ein.
Zeugen hätten eine verletzte Person auf dem Hof eines Hauses gemeldet, erklärten die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei Mittelhessen in einer Pressemitteilung. Bei Eintreffen der ersten Polizeibeamten sei eine Person mit Kopfverletzungen angetroffen worden, die ins Krankenhaus gebracht worden sei.
Anschließend habe die Polizei in dem Haus drei leblose Menschen aufgefunden. Der Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können.
Die Hintergründe der Tat und die Todesursache sind unklar, Staatsanwaltschaft und Polizei leiteten Ermittlungen ein. Die verletzte Person werde derzeit als Zeuge geführt.
Aus Pietätsgründen und zum Schutze der Persönlichkeitsrechte der Hinterbliebenen gebe es keine weiteren Auskünfte. „Aufgrund der laufenden Ermittlungen erfolgen weitere Informationen frühestens Anfang nächster Woche und ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Wetzlar.“ (afp/dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.