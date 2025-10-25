Drei Tote in Haus in Mittelhessen aufgefunden - eine weitere Person verletzt

In einem Haus im hessischen Solms sind am Samstag drei Menschen tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Behörden gingen am Vormittag mehrere Notrufe bei der Polizei ein.

Zeugen hätten eine verletzte Person auf dem Hof eines Hauses gemeldet, erklärten die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei Mittelhessen in einer Pressemitteilung. Bei Eintreffen der ersten Polizeibeamten sei eine Person mit Kopfverletzungen angetroffen worden, die ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Anschließend habe die Polizei in dem Haus drei leblose Menschen aufgefunden. Der Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können.

Die Hintergründe der Tat und die Todesursache sind unklar, Staatsanwaltschaft und Polizei leiteten Ermittlungen ein. Die verletzte Person werde derzeit als Zeuge geführt.

Aus Pietätsgründen und zum Schutze der Persönlichkeitsrechte der Hinterbliebenen gebe es keine weiteren Auskünfte. „Aufgrund der laufenden Ermittlungen erfolgen weitere Informationen frühestens Anfang nächster Woche und ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Wetzlar.“ (afp/dpa/red)