Französischer Ex-Fußballer Platini verjagt Einbrecher aus Villa in Südfrankreich

Der ehemalige französische Fußballstar Michel Platini hat nach Angaben aus Ermittlerkreisen einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und aus seiner Villa im südfranzösischen Cassis verjagt.

Demnach bemerkte Platini am Freitagmorgen im Garten seines Grundstücks einen Mann mit einer schwarzen Maske. Dieser floh mit mehreren Trophäen und Medaillen der 70-jährigen Fußballlegende.

Platini zog in seiner Karriere 72 Mal das Trikot der französischen Nationalmannschaft über und führte „Les Bleus“ zweimal in ein Halbfinale einer Fußballweltmeisterschaft. In den Jahren 1983 bis 1985 gewann er dreimal in Folge den Preis Ballon d’Or für den weltbesten Fußballer.

Zuletzt war Platini wegen des Vorwurfs des Betrugs während seiner Zeit als Uefa-Chef (2007 bis 2016) in den Schlagzeilen gewesen. Im März sprach ihn ein Gericht in der Schweiz frei. (afp/red)