Militärjet stürzt in Bangladesch auf Schulgelände: 16 Tote und mehr als 100 Verletzte

Beim Absturz eines Militärjets in eine Schule in Bangladesch sind mindestens 16 Menschen getötet worden, hauptsächlich Schüler. Zudem gebe es mehr als 100 Verletzte, teilte die Regierung am Montag mit.

Der Jagdflieger der Armee habe sich auf einem Übungsflug befunden, als er aus ungeklärter Ursache abgestürzt und auf das Schulgelände in der Hauptstadt Dhaka gekracht sei.

Von den mehr als 100 Verletzten mussten den Angaben zufolge mindestens 83 in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP sah, wie Feuerwehr- und Rettungskräfte die verletzten Schüler auf Tragen wegbrachten. Interims-Regierungschef Muhammad Yunus sprach von einem „Moment tiefen Schmerzes für unsere Nation“.

Das in China hergestellte Flugzeug vom Typ F-7 BJI war kurz nach 13:00 Uhr Ortszeit zu seinem Übungsflug gestartet. Kurz darauf stürzte es auf das Schulgelände. (afp/red)