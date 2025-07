Hessen: 59-Jähriger auf der Straße erstochen – 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Nachdem ein 59-Jähriger im hessischen Eschwege auf offener Straße erstochen wurde, sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor, wie die Polizei in Eschwege und die Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag mitteilten.

Den Ermittlungen zufolge soll der 32-Jährige das Eintreffen seines Opfers schon außerhalb des gemeinsamen Wohnhauses abgepasst haben.

Dort kam es zum Streit, der in Gewalt eskalierte und schließlich zum Messerangriff führte. Bei dem 32-Jährigen handelt es sich um den Stiefsohn des Opfers. Seit Donnerstag befindet er sich in Untersuchungshaft.

Zu der Tat war es am Mittwochabend in Eschwege gekommen. Beide Männer lebten zusammen in einem Haushalt. Der 59-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch am Tatort. Das Motiv war weiter unklar. (afp/red)